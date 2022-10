VERSANDAPOTHEKE Zur Rose trotz tieferen Umsatzes optimistisch Die Frauenfelder Versandapotheke setzte auch im dritten Quartal weniger um. Trotzdem ist sie zuversichtlich, im nächsten Jahr wieder in die Gewinnzone zu kommen. Die Einführung des E-Rezepts in Deutschland soll dabei helfen.

Die Frauenfelder Versandapotheke Zur Rose ist europaweit tätig. Bild: PD

Wie erwartet, setzte die Zur-Rose-Gruppe im dritten Quartal dieses Jahres weniger um als im Vorjahr. In Lokalwährungen lag der Umsatzrückgang bei minus 4,4 Prozent. Dabei fiel der Umsatzrückgang in Deutschland am stärksten ins Gewicht. Dort sank der Aussenumsatz um 11,8 Prozent. In Schweizer Franken umgerechnet, setzte die deutsche Zur-Rose-Tochter im dritten Quartal 192 Millionen um, 57 Millionen weniger als in der Vorjahresperiode. In der Schweiz nahm der Umsatz dagegen um 11,5 Prozent auf 170,4 Millionen zu.

Trotzdem zeigt sich die Frauenfelder Versandapotheke in ihrer Mitteilung optimistischer. Erwartete man zuvor noch einen Jahresumsatz, der um bis zu 95 Millionen unter dem letzten Jahr liegt, geht man nun von Verlusten von höchstens 85 Millionen Franken aus. Insgesamt lag der Umsatz der Zur-Rose-Gruppe seit Anfang Jahr bei 1,2 Milliarden, knapp 60 Millionen weniger als in der Vorjahresperiode.

E-Rezept kommt voran

Zufrieden zeigt sich die Gruppe auch mit den Resultaten aus der schrittweisen Einführung des E-Rezeptes in Deutschland. Seit September sind erste Regionen dabei. Bisher seien rund 450’000 E-Rezepte eingelöst worden. Ein Grossteil der deutschen Apotheken sei bereits in der Lage, E-Rezepte einzulösen und abzurechnen.

Im Ausblick heisst es, die Gruppe sei zuversichtlich, 2023 wieder einen Gewinn schreiben zu können – unabhängig davon, wie schnell das E-Rezept flächendeckend eingeführt werde. Zur Erreichung des Break-even im nächsten Jahr laufen weitere Anstrengungen. So soll die Kapazitätserweiterung am Standort Heerlen bis Ende Monat abgeschlossen sein. Auch bei Logistik- und Marketingkosten seien Verbesserungen realisiert worden.