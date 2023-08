Versandapotheke Frauenfelder Doc Morris will 2024 raus aus der roten Tinte – das deutsche E-Rezept als Hoffnungsträger Die Versandapotheke Doc Morris mit Sitz in Frauenfeld hat zwar an Umsatz verloren. Mit der Fokussierung des Marketings und der Logistik sei aber die Basis für nachhaltiges Wachstum gelegt. 2024 will das Unternehmen die Gewinnschwelle erreichen. Mittelfristig hängt alles an einer flächendeckenden Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland.

Die Thurgauer Zur-Rose-Gruppe hat ihr Schweizer Geschäft verkauft und heisst jetzt Doc Morris. Bild: Gaëtan Bally/KEY

Anfang Mai wurde der Verkauf des Schweizer Geschäfts der Versandapotheke Zur Rose an die Migros-Tochter Medbase abgeschlossen. Die Versandapotheke konzentriert sich damit auf das Geschäft in Deutschland, das für die Gruppe schon seit Jahren der wichtigste Markt ist.

Der Frauenfelder Hauptsitz wurde zwar beibehalten, der Name wurde aber nach der deutschen Tochter in Doc Morris geändert. Durch den Verkauf des Schweizer Geschäfts flossen Doc Morris bisher knapp 300 Millionen Franken zu. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich so deutlich von 32 auf 49 Prozent.

Verlust deutlich reduziert

Doc Morris setzte im ersten Halbjahr 2023 deutlich weniger um. Der Aussenumsatz sank auch unter Ausschluss des Schweizer Geschäfts um 21 Prozent auf gut eine halbe Milliarde Franken. Dabei spielen aber auch Währungseffekte eine Rolle; in Lokalwährungen betrug der Rückgang gut 17 Prozent.

Laut der Mitteilung von Doc Morris ist der Umsatzrückgang die Folge einer «Optimierung der Marketingausgaben und die Fokussierung auf profitable Umsätze». Tatsächlich stieg die Bruttomarge von 16,1 auf 21,6 Prozent. Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebitda verbesserte sich um 34 Millionen auf einen Verlust von noch 21 Millionen Franken. Damit liege man im Zielkorridor für das laufende Jahr.

Das deutsche E-Rezept soll es richten

Mit dieser Fokussierung und der Konzentration der Logistik im neuen Distributionszentrum im holländischen Heerlen hart an der deutschen Grenze habe Doc Morris die Basis für ein nachhaltiges, profitables Wachstum gelegt, heisst es in der Mitteilung weiter. Doc Morris setzt dafür vor allem auf die deutschlandweite Einführung des E-Rezepts.

Am 1. Juli wurde in Deutschland der neue Einlöseweg für E-Rezepte mit der elektronischen Gesundheitskarte pünktlich eingeführt. Dieser Einlöseweg stärke die allgemeine Akzeptanz des E-Rezepts bei Arztpraxen wie bei Patientinnen und Patienten, schreibt Doc Morris weiter.

Mittelfristig eine Marge von 8 Prozent

Tatsächlich werde das E-Rezept immer beliebter. «Allein im Juli wurden über 340'000 E-Rezepte und damit 38 Prozent mehr als im Vormonat eingelöst», schreibt Doc Morris. Nun müsse auf Januar 2024 ein digitales Äquivalent für Online-Apotheken zur Verfügung stehen. Doc Morris sei darüber im Austausch mit Behörden und Interessengruppen.

Wie die Gruppe weiter mitteilt, strebt Doc Morris für das zweite Halbjahr 2023 ein Umsatzwachstum an. Das soll den Umsatzrückgang in Lokalwährungen im ganzen Jahr auf einen mittleren einstelligen Prozentsatz drücken. Für 2024 erwartet Doc Morris auch ohne Berücksichtigung des E-Rezepts das Erreichen der Gewinnschwelle auf Stufe Ebitda. Mittelfristig peilt man eine operative Ebitda-Marge von 8 Prozent an.