VERPACKUNGSINDUSTRIE Permapack: Neuer Chef nach sechs Monaten schon wieder weg Rico Thüler verlässt nach einem halben Jahr als CEO das Rorschacher Verpackungsunternehmen.

Nachfolgelösung war nicht erfolgreich: Rico Thüler (links) verlässt die Permapack nach einem halben Jahr. Inhaber Thomas Hansmann (rechts) übernimmt die operative Leitung wieder. PD

«Ich wollte nicht bis 75 auf meinem Sessel bleiben», sagte Thomas Hansmann Anfang Jahr. Der Inhaber der Rorschacher Permapack hatte den Generationenwechsel von langer Hand geplant. Als Verwaltungsratspräsident wollte sich der 63-Jährige auf die strategischen Fragen und einzelne Projekte konzentrieren. Das Chefbüro hatte er bereits geräumt. Denn das tägliche Geschäft sollte Rico Thüler übernehmen, der vorher in der Gruppenleitung der Sefar tätig war.

Doch nun gehen Thüler und Permapack bereits wieder getrennte Wege. Die gegenseitigen Erwartungen hätten sich nicht erfüllt, heisst es in einer Medienmitteilung des Unternehmens. «Ich bedaure sehr, dass die Nachfolgelösung nicht erfolgreich war und bedanke mich bei Rico Thüler für die Zeit bei Permapack und seine Inputs, die er eingebracht hat. Für seine berufliche und private Zukunft wünsche ich ihm alles Gute», sagt Hansmann laut der Mitteilung.

Familie bespricht weiteres Vorgehen

Hansmann übernimmt deshalb per sofort wieder die operative Führung - zumindest bis auf weiteres. Laut der Mitteilung werden die Inhaberfamilien Hansmann und Graf in den nächsten Monaten das weitere Vorgehen bestimmen. Neben Thomas Hansmann sind zwei weitere Familienmitglieder im Unternehmen tätig. Hansmanns Tochter Simone Graf führt die Familien-Holding, Schwiegersohn Pascal Graf das Immobilienunternehmen Dorimo AG

Die Permapack ist ein Produktions-und Handelsunternehmen mit 320 Mitarbeitenden und rund 4000 Kunden in der Schweiz und Deutschland. Das Unternehmen stellt in Rorschach Verpackungslösungen vor allem für die Lebensmittelindustrie her und produziert Laminattuben für die Kosmetikbranche. Sie erzielt damit einen Jahresumsatz von rund 115 Millionen Franken.