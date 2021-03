VERPACKUNGSINDUSTRIE Ostschweizer Hersteller von Kaffeekapseln übernimmt Kaffeebecher-Produzenten Die Säntis Packaging AG gehörte zu den Pionieren der Entwicklung von Kaffeekapseln. Nun übernimmt das Rheintaler Unternehmen die Swiss Prime Pack AG, die 1970 die ersten Kunststoffkaffeebecher für Automaten in der Schweiz herstellte.

Der Hauptsitz der Swiss Prime Pack AG in Altstätten. Bild: PD

Geografisch trennen die beiden Firmen nur ein paar Kilometer. Und auch ihre Produkte sind sich nicht unähnlich. Sowohl die Säntis Packaging AG wie die Swiss Prime Pack produzieren Verpackungen aus Kunststoff, beide zählen die Lebensmittelindustrie zu ihren Kunden: Die Säntis Packaging in Rüthi ist eine Pionierin der Kaffeekapsel.

Die Swiss Prime Pack produziert neben Verpackungen für Milchprodukte auch Kaffeebecher für Automaten. Nun kommen sie unter ein Dach: Die Säntis Packaging übernahm per Ende Februar die Swiss Prime Pack AG, wie es in einer Mitteilung heisst. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Nachfolgeregelung für Swiss Prime Pack

Anlass für die Übernahme sei die Suche nach einer Nachfolgelösung, sagt Bettina Fleisch, CEO und Inhaberin der Säntis Packaging. Die Erbin des Swiss-Prime-Pack-Gründervaters Roman Mandelbaum lebe im Ausland, sagt Fleisch. «Sie suchte für das Unternehmen einen neuen Eigentümer, am liebsten ein Schweizer Familienunternehmen.» Dieses hat sie mit der Säntis Packaging nun gefunden.

Mit rund 120 Mitarbeitenden beschäftige die Swiss Prime Pack etwas mehr Mitarbeitende als die Säntis Packaging, sagt Fleisch. Ein Personalabbau sei aber nicht geplant. Die Produktpaletten und Kompetenzen ergänzten sich gut, sagt Fleisch. Man strebe vielmehr gemeinsames Wachstum an.

Firmen ergänzen sich

Bettina Fleisch, Inhaberin und CEO der Säntis Packaging AG Bild: Hildegard Bickel

So ergäben sich aus dem Zusammengehen viele Vorteile, sagt Fleisch. «Wir können das Wissen und Know-how beider Unternehmen zusammenbringen.» Ausserdem könne man gemeinsam bessere Einkaufsbedingungen erreichen.

Die beiden Firmen ergänzten sich auch bezüglich ihrer Absatzmärkte. Während die Säntis Packaging ihre Verpackungslösungen vor allem ins europäische Ausland liefert, ist die Swiss Prime Pack vor allem auf den Schweizer Markt ausgerichtet.

Lange Firmengeschichten

Die heutige Swiss Prime Pack AG entstand 2008 aus der Fusion der Bellaplast und der Albiplast AG, die beide vor rund 60 Jahren gegründet wurden. 1970 wurden erstmals Kaffeeautomatenbecher aus Kunststoff in der Schweiz produziert. Heute hat das Unternehmen neben dem Hauptsitz in Altstätten auch einen Standort in Niederuzwil.

Die Geschichte der Säntis Packaging AG geht bis 1922 zurück. Das Unternehmen produzierte damals Batterien. 1958 stieg man ins Kunststoffgeschäft ein und produzierte Anfang der 1990er-Jahre die ersten Kaffeekapseln. Die Kunststoffsparte wurde für das Unternehmen immer wichtiger. 2003 wurde die Batterieproduktion in der Schweiz aufgegeben. Seit 2010 sind die beiden Sparten eigenständig. Die Säntis Packaging gewann 2019 den Preis der Rheintaler Wirtschaft.