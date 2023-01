Verkehrssicherheit Stadler rüstet Fahrzeuge der Deutschen Bahn mit Zugsicherungssystem nach Der Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller kann sein Zugsicherungssystem Guardia in Fahrzeuge einbauen, die der Instandhaltung und für Gleisarbeiten dienen. Es ist nach einem kleinen Auftrag der erste grössere Auftrag der Deutschen Bank für das System.

Schriftzug von Stadler am Hauptsitz in Bussnang. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY (15. März 2022)

Der Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller Stadler kann bis zu 80 Instandhaltungs- und Gleisarbeitsfahrzeuge der Deutschen Bahn (DB) mit seinem Europäischen Zugsicherungssystem (ETCS) Guardia nachrüsten. Damit kommt das von Stadler entwickelte Guardia-System erstmals bei der DB in grossem Umfang im Instandhaltungsgeschäft zum Einsatz. Stadler hat sich für den Auftrag in einer europaweiten Ausschreibung der DB durchgesetzt.

In einem ersten Schritt wird Stadler acht Fahrzeuge der DB Netz AG mit Guardia nachrüsten, die ab 2024 auf den Netzen der DB Netz AG in Deutschland und der Schweiz in den Einsatz gehen. Der Auftrag umfasst zudem eine Option auf bis zu 72 weitere Fahrzeuge. Die Nachrüstung mit Guardia erhöhe die Zuverlässigkeit und die Sicherheit beim Arbeitseinsatz der Fahrzeuge. Bisher hat Stadler für die DB deren Advanced Train Lab sowie zwei Loks mit Guardia ausgerüstet.

In der Schweiz in Zügen der BLS im Einsatz

Stadler hat Guardia unter anderem entwickelt, um sich in der Signaltechnik unabhängiger zu machen von den weltgrössten Anbietern Alstom und Siemens, die im Bahnmarkt gleichzeitig Konkurrenten Stadlers sind. Guardia ist in mehreren europäischen Ländern zugelassen und im Einsatz, darunter in der Schweiz seit 2021 in den neuen Stadler-Zügen des Typs Flirt für die BLS. Zudem rüstet Stadler für die Frauenfelder Müller Technologie AG Baustellenloks mit Guardia nach.