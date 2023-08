Verbindungstechnik «Noch einige schwierige Wochen»: Der Technologiekonzern Huber+Suhner kämpft mit sinkenden Bestellungen und rückläufiger Rentabilität Wirtschaftliche und geopolitische Widrigkeiten setzen auch Huber+Suhner zu, obwohl der Konzern breit diversifiziert und technologisch top ist. Nach Rückgängen im ersten Semester 2023 zeigt sich Firmenchef Urs Ryffel aber zuversichtlich, dass der Auftragseingang bald wieder zunimmt.

Hochfrequenz-Verbinder von Huber+Suhner. Bild: zvg

In vielen Industrieländern, beispielsweise in Deutschland oder den USA, aber auch in China, kühlt die Konjunktur ab und ist die Inflation eine Plage. Das bekommt auch der Technologiekonzern Huber+Suhner mit Sitz in Herisau und Pfäffikon ZH zu spüren, wenngleich er immer noch relativ rund läuft.

Das hat das Unternehmen, das in der optischen und elektrischen Verbindungstechnik aktiv ist, seinen innovativen Kabeln, Steckern, Antennen und Sensoren zu verdanken, die in einer Vielzahl zukunftsfähiger Anwendungen zum Einsatz kommen.

In der Summe zeigt der Zahlenkranz für das erste Semester 2023 aber ein gemischtes Bild. So vermochte Huber+Suhner den Umsatz auf Vorjahreshöhe zu halten, wobei er organisch und bereinigt um Währungseffekte sowie den Kupferpreisrückgang um 5,4 Prozent gestiegen wäre. Der Auftragseingang nahm dagegen um 9 Prozent oder 45 Millionen Franken ab (siehe Tabelle).

Beim Betriebsergebnis büsste der Konzern 13 Prozent oder 7 Millionen Franken auf 47 Millionen ein, wobei allein die Währungseffekte das Ergebnis um 4 Millionen Franken schmälerten. Das hat die operative Marge von 11,3 auf 9,8 Prozent des Umsatzes gedrückt. Sie liegt auch tiefer als im ganzen Jahr 2022 (10,8 Prozent), aber weiterhin innerhalb des mittelfristigen Zielbands, das von 9 bis 12 Prozent reicht.

In Nordamerika holpert die Kommunikation

Ein Blick auf die einzelnen Geschäfte zeigt: Auf allen Ebenen positiv entwickelt hat sich Huber+Suhner im Segment Transport. Dies dank starker Nachfrage nach Produkten für die Elektrifizierung von Autos und Nutzfahrzeugen sowie für die Verkabelung und die Kommunikation in Zügen. Dazu zählen auch Installationen entlang von Bahnstrecken für einen nahtlosen Mobilfunkempfang.

Während das Bahngeschäft nach einer pandemiebedingten Durststrecke wieder Fahrt aufgenommen hat, ist Huber+Suhners Segment Kommunikation nach zwei starken Vorjahresperioden durchwegs deutlich geschrumpft. Dies, weil der Ausbau des Mobilfunks in Nordamerika auf den 5G-Standard seinen Höhepunkt überschritten hat und nun signifikant abnimmt.

Hinzu kommt, dass auch das Geschäft mit Rechenzentren nicht mehr wie geschmiert läuft. Huber+Suhner erklärt dies unter anderem damit, dass Betreiber solcher energieintensiver Rechenzentren im Lichte der Ungewissheit über die Energieversorgung diverse geplante Projekte aufgeschoben hätten.

Mehr umgesetzt und verdient, aber weniger Aufträge erhalten hat Huber+Suhner im Segment Industrie. Stützend wirkten vor allem die Luft- und Raumfahrt sowie Wehrtechnik. Bei Kabeln für Schnellladesysteme für Elektrofahrzeuge stieg der Umsatz, doch kamen weniger Bestellungen herein. Strukturelle Probleme sehe Huber+Suhner in den Industriemärkten aber keine.

Bestellungen sollen bald wieder anziehen

Gleichwohl reagiert das Unternehmen auf den Rückgang des Auftragseingangs und hat die Herstellkapazitäten angepasst, sprich Personal abgebaut. Konkret wurden innert Jahresfrist 400 der weltweit 4678 Stellen gestrichen. Betroffen waren von den Produktionsstandorten vor allem Mexiko, aber auch Tunesien, Polen und China. In der Schweiz blieb der Personalbestand mit 1184 (im Vorjahr 1186) Mitarbeitenden stabil.

Urs Ryffel, Konzernchef von Huber+Suhner. Bild: zvg

Im Ausblick ging Konzernchef Urs Ryffel auf das «herausfordernde» wirtschaftliche und geopolitische Umfeld ein, aber auch auf Chancen, die sich Huber+Suhner böten. So erwartet er in absehbarer Zeit wieder anziehende Bestellungen seitens vieler Industriekunden, sobald diese (zu) grosse Lager, die sie während der Pandemie und aus Vorsicht vor Lieferkettenproblemen angelegt hatten, abgebaut haben.

Hinzu kommt, dass sich Huber+Suhner mit seinen technologischen Innovationen gut positioniert sieht in wachstumsträchtigen Geschäften wie Elektrifizierung des Verkehrs auf der Strasse und der Schiene, künstliche Intelligenz, Rechenzentren oder mobile Kommunikation, in der das Unternehmen in die Entwicklung des künftigen Standards 6G für 2030 und darüber hinaus involviert ist.

Für das zweite Semester 2023 erwartet Huber+Suhner einen gegenüber dem Vorjahressemester und dem ersten Semester «deutlich tieferen Umsatz», was auch für das Gesamtjahr einen Rückgang bedeuten wird. Die operative Marge soll in der unteren Hälfte des Zielbands landen. Zunächst aber liegen laut Urs Ryffel «vorübergehend noch einige schwierige Wochen vor uns».