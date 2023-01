Vakuumventile VAT erwartet nach Rekordjahr eine Delle Der Werdenberger Weltmarktführer bei Vakuumventilen geht wegen einer Abschwächung eines Hauptmarkts für 2023 von einer schwächeren Geschäftsentwicklung aus. Darauf deutet auch die Entwicklung des Auftragseingangs im Schlussquartal 2022 hin.

Produktion bei VAT in Haag. Bild: PD

Nach dem Rekordjahr 2022 erwartet der Werdenberger Vakuumventilehersteller VAT für 2023 einen schwächeren Geschäftsverlauf. Dies als Folge einer zyklischen Reduktion der Investitionen in der Halbleiterindustrie. Vorbote dieser Entwicklung ist der Auftragseingang der VAT, der 2022 im Vorjahresvergleich um 1 Prozent auf 1,21 Milliarden Franken sank. Im vierten Quartal resultierte ein Minus von 43 Prozent im Vorjahresvergleich. Der Auftragsbestand Ende 2022 belief sich auf 518 Millionen Franken, 12 Prozent mehr als vor Jahresfrist, aber 8 Prozent weniger als Ende September 2022.

Der Umsatz der VAT stieg 2022 um 27 Prozent auf 1,14 Milliarden Franken. Die vorläufigen Zahlen deuteten auf eine operative Marge auf Stufe Ebitda von rund 35 Prozent des Umsatzes hin. 2021 hatte VAT 34,2 Prozent erreicht, 2020 waren es 30,4 Prozent.

VAT ist Weltmarkführer bei Vakuumventilen. Das Unternehmen beschäftigt 2500 Mitarbeitende und hat Produktionsstätten am Hauptsitz in Haag, in Malaysia, Rumänien und Taiwan.