Unternehmerpreis Seit sieben Generationen inhabergeführt und standorttreu: ISA Sallmann wird mit dem «Thurgauer Apfel» geehrt Der Amriswiler Wäschehersteller ISA Sallmann erhält den «Motivationspreis der Thurgauer Wirtschaft 2023», den «Thurgauer Apfel». Die Jury lobt, das Familienunternehmen in siebter Generation bekenne sich zum Thurgauer Standort, sei innovationsstark und setze auf Nachhaltigkeit.

Die sechste und die siebte Generation an der Spitze der ISA Sallmann: Der langjährige Patron, Verwaltungsratspräsident Andreas Sallmann, flankiert von seinen Söhnen Christian (links) und Thomas Sallmann, die sich als Co-CEOs die Geschäftsleitung teilen. Bild: PD

ISA Sallmann mit Sitz in Amriswil ist bekannt für hochwertige Bodywear. Und es ist der letzte Schweizer Wäschehersteller, der über eine eigene Strickerei verfügt und einen Grossteil der Stoffe in der Schweiz strickt, sowie ausrüstet. Auch Entwicklung, Design und Vertrieb sowie ein beachtlicher Teil des Zuschnitts werden in der Schweiz erledigt. Mit den Gebrüdern Christian und Thomas Sallmann übt bereits die siebte Generation der Inhaberfamilie die Geschäftsleitung aus, die zuvor ihr Vater, Verwaltungsratspräsident Andreas Sallmann, inne hatte, der das Unternehmen ab 1989 über viele Jahre prägte.

Für das Engagement wird ISA Sallmann 2023 nun mit dem «Thurgauer Apfel» ausgezeichnet. Die Stoffe aus nachhaltigen Materialien wie Biobaumwolle oder Micromodal werden zu einem grossen Teil in Amriswil produziert und bei einem Schweizer Partner veredelt. Das zweite Produktionswerk der ISA Sallmann steht in Portugal. Die Transportwege zwischen Portugal und Amriswil seien kurz, und «die Produkte machen keine Weltreise, bevor sie beim Kunden eintreffen». Im portugiesischen Werk erzeuge man die gesamte Prozessenergie mit einer eigenen Solaranlage.

Begründer der schweizerischen Trikotindustrie

Das Unternehmen, gegründet 1849 in Amriswil von Johann Joseph Sallmann nach seiner Flucht vor der Deutschen Revolution in die Schweiz, begründete damals die schweizerische Trikotindustrie. Ab 1960 verwendete man erstmals die Materialien Helanca und Nylon. Erst 2006 gesellte sich die erste Damenwäschekollektion zum Herrensortiment. ISA Sallmann will sein Angebot zusätzlich erweitern sowie neue Vertriebskanäle und Märkte erschliessen, auch im Export.

Der «Thurgauer Apfel» wird dem Unternehmen am 12. Mai 2023 verliehen. 2022 war der Preis an die Nähmaschinenherstellerin Bernina aus Steckborn gegangen.