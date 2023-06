UNTERNEHMEN Wiler Planungsunternehmen Weber + Partner gibt sich Holdingstruktur Das international tätige Industrieplanungsbüro Weber und Partner hat sich neu strukturiert. Gründer Maurice Weber wird künftig die Holding leiten, der vier Tochterunternehmen angehören. Diese decken verschiedene Geschäftsbereiche des Wiler Unternehmens ab.

Gründer Maurice Weber ist nicht nur Chef der neuen Holding, sondern auch Präsident des FC Wil. Ralph Ribi

Die neue Holdingstruktur habe zum Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens mit Sitz in Wil zu stärken, heisst es in einer Mitteilung. Das Schweizer Geschäft übernimmt künftig die W+P Weber und Partner AG. Sie wird von Manuel Herrero und Andreas Pazeller geführt. Hier geht es weiterhin um Konzeption und Realisierung von Industriebauten. Auf internationaler Ebene übernimmt dieser Bereich künftig der W+P Weber und Partner GmbH in Friedrichshafen. Geleitet wird diese von Manuel Strauch. Das Immobilien-Portfolio übernimmt die W+P Immobilien unter Sebastian Offergeld.

Die vierte Tochter der neuen Holding wird die W+P Beteiligung AG, die ebenfalls von Manuel Herrero und Andreas Pazeller geführt wird. Diese wird in vielversprechende Unternehmen und Start-ups investieren, heisst es in der Mitteilung. Zum Portfolio gehören heute Unternehmen wie die Kemaro oder Eenfinity.

Weber und Partner wurde 2001 in Wil gegründet. Heute hat das Unternehmen 120 Mitarbeitende an vier Standorten in der Schweiz und Deutschland.