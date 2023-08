Tourismus Licht und Schatten bei Ostschweizer Seilbahnen – weniger Betrieb gegenüber Vorjahr, mehr im Fünfjahresvergleich Die Ostschweizer Seilbahnen haben in der ersten Hälfte des Sommers 2023 weniger Gäste befördert und weniger umgesetzt als in der Vorjahresperiode. Im Mehrjahresvergleich aber fällt die Bilanz positiv aus.

Eine Gondel der Säntis-Schwebebahn. Bild: zvg

Die Ostschweizer Seilbahnen haben in der ersten Hälfte des Sommers 2023 von Mai bis Juli 9 Prozent weniger Gäste befördert und damit 5 Prozent weniger Umsatz erarbeitet als in der Vorjahresperiode. Die meisten anderen Regionen mit Aus­nahme Graubündens liegen im Plus.

Der Verband Seilbahnen Schweiz schreibt, besonders erfolgreich verlaufe die Saison in grossen Destinationen mit bekannten Ausflugsbergen, die besonders stark in den Fernmärkten aktiv seien. Dagegen sei die Lage jener Bergbahnen herausfordernder, die auf den Inlandmarkt und das benachbarte Ausland fokussieren.

Dazu zählen auch die Ostschweizer Betreiber mit Bahnen auf den Säntis, Kronberg, Pizol, Chäserrugg oder Hohen Kasten. Sie hatten wegen geschlossener Grenzen während der Pandemie von deutlich mehr Schweizer Gästen profitiert und viel weniger Einbussen bei ausländischen Reisenden erlitten als Destinationen wie Pilatus oder Zermatt.

«Sommersaison gewinnt an Bedeutung»

Im Vergleich mit dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre liegen die Ostschweizer Seilbahnen hingegen im Plus, und zwar um 12 Prozent bei der Gästezahl und um 15 Prozent beim Umsatz.

Insgesamt ist die Schweizer Seilbahnbranche zur Hälfte dieses Sommers bei den Gästezahlen um 9 Prozent und beim Umsatz um 14 Prozent über Vorjahr. Im Fünfjahresvergleich sind es gar Zuwächse von 22 Prozent bei den Gästen und von 35 Prozent bei den Umsätzen.

Dazu sagt Verbandsdirektor Berno Stoffel: «Diese Ergebnisse der letzten fünf Jahre zeigen, dass die Sommersaison gesamt gesehen immer mehr an Bedeutung gewinnt.»