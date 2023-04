Textilmaschinen Aktienkauf: Peter Spuhler baut seinen Anteil an Rieter weiter aus Stadler-Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler hat dem früheren Rieter-Verwaltungsrat Luc Tack ein Paket Rieter-Aktien abgekauft. Damit hält Spuhler nun annähernd ein Drittel am Winterthurer Spinnmaschinenhersteller.

Stadler-Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler kontrolliert mittlerweile annähernd ein Drittel am Textilmaschinenbauer Rieter. Bild: Ralph Ribi

Die Beteiligungsgesellschaft PCS Holding, die zu 100 Prozent im Besitz des Stadler-Verwaltungsratspräsidenten und langjährigen Rieter-Verwaltungsrats Peter Spuhler ist, hat Anfang April 2023 ein Aktienpaket des Spinnmaschinenherstellers Rieter im Wert von 39,9 Millionen Franken erworben. Verkäufer des Pakets im Umfang von rund 7 Prozent des Rieter-Aktienkapitals war der belgische Unternehmer Luc Tack.

Damit erhöht Spuhler seine Beteiligung am Winterthurer Textilmaschinenkonzern von zuletzt 26,1 auf 33,1 Prozent. Den An­gaben zufolge bezahlte Spuhlers PCS Holding 122 Franken pro Rieter-Aktie – ein Aufschlag von fast 30 Prozent auf den Aktienkurs in den Tagen vor der Transaktion.

Spuhler will sich bei Rieter langfristig engagieren

Mit diesem Schritt unterstreicht die PCS Holding nach eigenen Angaben ihre Position als «langfristig orientierte Ankeraktionärin» Rieters. Sie unterstreiche damit auch ihr «volles Vertrauen in das Potenzial von Rieter als globaler Systemanbieter für die produzierende Textilindustrie» sowie in das Management rund um den neuen CEO Thomas Oetterli, wie Spuhlers Beteiligungsgesellschaft weiter mitteilte. Oetterli war früher Schindler-Chef und präsidiert den Verwaltungsrat des Rheintaler Technologiekonzerns SFS.

Luc Tack ist bei Rieter mit Getöse gegangen (worden)

Der frühere Rieter-Grossaktionär und -Verwaltungsrat Luc Tack. Bild: James Arthur Gekiere/Imago

Mit dem Verkauf des 7-Prozent-Pakets an PCS sowie eines gleich grossen Pakets an Amag-Eigen­tümer und Swiss-Steel-Gross­aktionär Martin Haefner hat Luc Tack seine Beteiligung an Rieter auf 1,16 Prozent reduziert. Tack ist Chef und Mehrheitsaktionär des belgischen Industriekonzerns Picanol. Er sass einst im Rieter-Verwaltungsrat, der gegen Tack Mitte August 2021 Strafanzeige erstattete und ihm mit Abwahl drohte.

Der Vorwurf lautete, Tack habe verwaltungsratsinterne Informationen missbraucht, um selbst ein Kauf­angebot für Teile der finanziell angeschlagenen deutschen ­Saurer-Gesellschaften einzureichen, die Rieter erwerben wollte. Ende August 2021 trat Tack aus dem Rieter-Verwaltungsrat zurück, worauf dieser seine Strafanzeige zurückzog. Rieter übernahm von den deutschen Saurer-Gesellschaften die Autoconer-Spulmaschinen der Marke Schlafhorst sowie zwei Komponentengeschäfte für total 300 Millionen Euro.