TECHNOLOGIE Sulzer liefert wichtige Technologie für CO2-negativen Beton Das US-Unternehmen Blue Planet will einen Beton entwickeln, der CO2 speichert. Dafür arbeitet sie mit der Winterthurer Sulzer zusammen. Diese hat eine Technologie zur Abscheidung von CO2 entwickelt. Nun investiert Sulzer in das Start-up aus San Francisco.

Beton macht rund sieben Prozent des jährlichen CO2-Ausstosses aus. Ein CO2-negativer Beton soll das ändern. Arno Balzarini / KEYSTONE

Erst werden Kohlenstoffemissionen aus der Schwerindustrie in Form von Zuschlagstoffen gespeichert. Diese sollen dann in einem Beton verbaut werden. Das ist die Idee des Kohlenstoffnegativen Beton, den das US-Unternehmen Blue Planet entwickeln will.

Von entscheidender Bedeutung für das Projekt ist die Trenntechnologie von Sulzer Chemtech, die es erlaubt den Kohlenstoff in den Prozessen auszuscheiden und zu speichern. Dafür wird abgeschiedenes CO2 mit Industrieabfällen zusammengeführt, um synthetische Kalkstein-Zuschläge zu gewinnen - neben Zement und Wasser einer der drei wichtigsten Bestandteile von Beton. So können in jeder produzierten Tonne Zuschlag bis zu 440 Kilogramm Kohlendioxid (CO2) dauerhaft gebunden werden. Damit wird es möglich, den CO2-Fussabdruck von Zement vollständig zu kompensieren und kohlenstoffnegativen Beton herzustellen.

Sulzer Chemtech und Blue Planet arbeiten für dieses Projekt seit 2021 zusammen. Mit einer neuen Vereinbarung setzen sie ihre technische Zusammenarbeit fort. Sie umfasst auch eine Beteiligung von Sulzer an der jüngsten Finanzierungsrunde von Blue Planet.

Für Verwaltungsratspräsidentin Suzanne Thoma hat das Projekt nicht nur für Sulzer grosse Bedeutung: «Da Beton derzeit für 7 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich ist, bedeutet dieses innovative Verfahren einen grossen Schritt in Richtung Netto-Null.»