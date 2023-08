Tagung Neue Technologien: Bundesrat Albert Rösti spricht am Rheintaler Wirtschaftsforum Neben dem Magistraten referieren HSG-Professorin Monika Bütler, ETH-Professor Benjamin Grewe und der künftige Chef der Haager VAT, Urs Gantner. Neben Wachstumschancen neuer Technologien sollen auch Ängste gegenüber diesen zur Sprache kommen.

Bundesrat Albert Rösti wird am Rheintaler Wirtschaftsforum 2024 erwartet. Bild: Anthony Anex/KEY

Bundesrat Albert Rösti ist der prominenteste Referent am 29. Rheintaler Wirtschaftsforum vom 26. Januar 2024 in Widnau. Hauptthema des Forums sind «neue Technologien und deren Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft», wie die Veranstalter schreiben. Rösti als Chef des Departements Uvek werde sich in seinem Referat «insbesondere auf die Bedeutung nachhaltiger Infrastrukturen und die Energiepolitik konzentrieren».

Als weitere Referentin wird Ökonomin und HSG-Honorarprofessorin Monika Bütler auftreten und laut Mitteilung detailliert über die Wachstumschancen neuer Technologien sprechen. Mit Ängsten gegenüber neuen Technologien wird sich am Forum Benjamin Grewe befassen, Professor für Informationstechnik und Elektrotechnik an der ETH Zürich.

Ein weiteres Referat kommt von Urs Gantner, Mitglied der Geschäftsleitung der VAT, der Haager Weltmarktführerin bei Vakuumventilen. Am Forum wird Gantner als CEO des Werdenberger Konzerns auftreten; dieses Amt tritt er per 1. Januar 2024 an.