SYMPOSIUM St.Gallen Symposium steigt vom Elfenbeinturm hinunter an den Stammtisch Das St.Gallen Symposium an der Universität St.Gallen will den Austausch mit Region und Öffentlichkeit verstärken. Deshalb gehören zum Programm dieses Jahr auch öffentliche Vorträge und Diskussionen in Restaurants der St.Galler Altstadt statt – mit attraktiven Gästen.

Symposium statt Schnitzelbänke: Im St.Galler «Naz» finden Anfang Mai drei öffentliche Veranstaltungen des St.Gallen Symposiums statt. Bild: Michel Canonica

Seit über 50 Jahren kommen jedes Jahr Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Forschung nach St.Gallen, halten Vorträge und diskutieren mit Studierenden – oben an der Universität. Unten, in der Stadt, war davon lange wenig zu spüren. Seit einigen Jahren will das St.Gallen Symposium das ändern. Die Öffentlichkeit kann per Livestream einige Diskussionen mitverfolgen. Bereits letztes Jahr nutzte man den Neubau «Square» für öffentliche Veranstaltungen im Rahmen des Symposiums. Dieses Jahr steigt das Symposium für einige Veranstaltungen sogar vom Rosenberg hinunter in die Stadt. Insgesamt vier Veranstaltungen sollen in den beiden Altstadtbeizen «Naz» und «1733» stattfinden.

Austausch stärken

Beat Ulrich, CEO St.Gallen Symposium.

Das Symposium wolle den Kontakt mit der breiten Öffentlichkeit in der Region verstärken, sagt Beat Ulrich, CEO des Symposiums. Seit Gründung pflegt das Symposium den Dialog zwischen den Generationen. Und der werde immer wichtiger, sagt Ulrich. Das wolle man in die Region tragen. «Andererseits soll sich auch etwas Stolz entwickeln, dass eines der weltweit wichtigsten Formate dafür eine St.Galler Initiative ist. Das funktioniert nur, wenn wir mit der Bevölkerung aktiv im Austausch sind.»

Schliesslich liege dem Symposium auch viel an der regionalen Verankerung. Mit der Veranstaltungsreihe «Symposium in Town» könne man spannende Themen und Personen aller Facetten auch der Region zugänglich machen, sagt Ulrich – und so auch das Bewusstsein dafür, «dass wir als Region Gastgeber für 1000 Menschen aus über 80 Nationen sind». Der Schritt sei auch im Rahmen des Jubiläums der Universität zu sehen. Sollten die Veranstaltungen ein Erfolg sein, «können wir es und vorstellen, diese zu einem wichtigen Pfeiler des internationalen Generationendialoges in St.Gallen weiterzuentwickeln.»

Von Bildung bis Klima

Der deutsche Philosoph Richard David Precht spricht im «Naz» über das Bildungssystem. Bild: Andreas Rentz / Getty Images Europe

Zumindest für die erste Durchführung kommen durchaus spannende und kontroverse Gäste an die Stammtische. So wird der deutsche Philosoph Richard David Precht am Donnerstag vor dem Mittag im «1733» sprechen, und zwar darüber, wie Bildungssysteme künftig aussehen sollen. Ein spannendes Duell wird für Freitagmittag im «Naz» angekündigt: Ricarda Lang, Co-Chefin der deutschen Grünen, kreuzt die Klingen mit FDP-Präsident Thierry Burkhardt. Sie diskutieren über Wirtschaft und Klima, aber auch über Waffenlieferungen und Neutralität.

Ricarda Lang, Co-Chefin der deutschen Grünen, diskutiert mit FDP-Präsident Thierry Burkhardt. Bild: PD

Am Donnerstagnachmittag wird John Krohn ins «Naz» kommen, der von New York aus den meistgehörten Podcast zu Datenwissenschaft führt. Thema der Session wird der mit künstlicher Intelligenz funktionierende Chatbot ChatGPT sein. Am Donnerstagabend wird der deutsche Arzt und Aktivist Eckhard von Hirschhausen im «Naz» aufzeigen, was jeder Einzelne zu einem generationengerechten, nachhaltigen Leben beitragen kann.

Ungezwungene Atmosphäre

«Wir suchten Orte in der Innenstadt, die einen gewissen Charme haben», sagt Andreas Nef, Projektleiter der Veranstaltungsreihe. «Hier wollen wir an diesen Sessions auch eine lockere Atmosphäre schaffen.» Zwar sollen die Referenten Zeit zum Reden haben, aber die Zuschauer sollen auch Fragen stellen können. Und Nef hofft, dass die Teilnehmenden auch nach den eigentlichen Sessions etwas hocken bleiben und weiter diskutieren. Um teilzunehmen, müssen sich Zuschauer allerdings über die Website des Symposiums anmelden. Eine Anmeldefrist gebe es nicht, sagt Nef. Aber es habe jeweils Platz für rund 80 Personen.

Das Organisationsteam habe sich im Vorfeld überlegt, welche Referenten für solche Veranstaltungen interessant sein könnten, und diese angefragt, sagt Nef. «Wir stiessen jeweils auf offene Ohren.»

Konzert und Führung

Die Diskussionsrunden in der Altstadt sind aber nicht die einzigen öffentlich zugänglichen Veranstaltungen im Rahmen des Symposiums. Bereits am Vorabend spielt das HSG Alumni Symphonic Orchestra in der Tonhalle ein öffentliches Konzert zusammen mit HSG-Absolvent Nicolas Senn. Ebenfalls im Vorfeld findet eine öffentliche Führung hinter die Kulissen statt. Und im Nachgang werden die Ergebnisse des Symposiums am EcoOst St.Gallen Symposium mit der regionalen Wirtschaft diskutiert.