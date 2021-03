SYMPOSIUM St.Gallen Symposium rechnet mit 100 Gästen pro Tag – und vielen in aller Welt Letztes Jahr freute sich das Team des St.Gallen Symposiums auf die 50. Durchführung – und musste diese dann verschieben. Dieses Jahr soll es nun so weit sein. Austragungsorte sind neben der Universität St.Gallen Hubs in Boston und Singapur.

Podiumsdiskussion an der letzten Durchführung des Symposiums 2019. Bild: Urs Bucher

Angesichts der andauernden Coronapandemie haben es Veranstalter schwer. Sie wissen weder, ob ihre Events überhaupt durchgeführt werden können, noch, wie viele Gäste sie allenfalls empfangen dürften. So geht es auch dem St.Gallen Symposium an der Universität St.Gallen, bei dem seit 1970 Führungskräfte aus Weltpolitik und Wirtschaft auf Studierende treffen. Letzten Herbst hiess es, die Veranstaltung werde durchgeführt. Zum Teil virtuell mit Aussenstationen in aller Welt, aber auch mit Teilnehmern an der HSG. Wie viele war noch recht offen: 300 bis 1000 Teilnehmern hiess es, im besten Fall also im Rahmen der letzten Ausgaben des Symposiums.

Nun sind es nicht einmal mehr zwei Monate bis zur 50. Durchführung des Events vom 5. bis zum 7. Mai, und die Pläne sind konkreter geworden: Jeden Tag sollen 100 Gäste physisch an der Uni St.Gallen teilnehmen können. Aber jeder Gast jeweils nur an einem der drei Tage. «So können trotzdem 300 Gäste vor Ort sein», sagt Melanie Monstein, Sprecherin des Symposiums.

Melanie Monstein, Sprecherin des St.Gallen Symposiums. Bild: PD

Auch geplantes Konzept wäre jetzt unmöglich

Allerdings sei man weiterhin flexibel. Sollte sich die Pandemiesituation aufhellen und die Einschränkungen entsprechend gelockert werden, könne man die Teilnehmerzahl auch erhöhen. «Jeder Besucher könnte zum Beispiel an zwei Tagen physisch teilnehmen», sagt Monstein. Die Veranstaltung könnte aber auch vollständig virtuell abgehalten werden. Denn das nun angepeilte Konzept sei durchaus optimistisch. «Nach den jetzt geltenden Regeln wäre ja auch eine Durchführung mit 100 Personen pro Tag nicht möglich», sagt Monstein.

Symposium auf Studenteninitiative Das erste Symposium entstand im Jahr 1970 auf Initiative von fünf Studenten – angeregt wurden sie nicht zuletzt von den Protestbewegungen von 1968. Seither wuchs das Symposium und man konnte immer wieder wichtige Persönlichkeiten der Weltpolitik in St.Gallen begrüssen. Studenten der HSG sind weiterhin massgebend an der Organisation und Durchführung des Events beteiligt. (ken)

Die Besucher, die dieses Jahr nach St.Gallen kommen, dürften hauptsächlich aus der Schweiz oder dem nahen Ausland kommen, sagt Monstein. Für die Interessierten aus aller Welt organisiert das St.Gallen Symposium in Zusammenarbeit mit Schweizer Botschaften Anlässe, wo die Vorträge live übertragen werden. «Mit einigen Botschaften sind wir noch im Gespräch.» Zugesagt haben bereits die Schweizer Botschaften in Accra, Hongkong, Johannesburg, Moskau, Neu Delhi und Sao Paulo.

An den Veranstaltungen in den Botschaften sollen jeweils rund 20 Leute teilnehmen, so Monstein, je nach den vor Ort geltenden Regeln. «Wir wollen das aber nicht völlig ausreizen», sagt sie. So gäbe es in Sao Paulo gar keine Einschränkungen. «Trotzdem werden wir auch dort vernünftige Vorsichtsmassnahmen treffen.»

Botschaften helfen bei der Organisation

Etwas grösser sollen die Veranstaltungen in den beiden Hubs in Boston und Singapur sein. Dort dürften rund 50 Gäste dabei sein, sagt Monstein. Die Organisation dieser Aussenstationen des Symposiums sei nicht ganz leicht gewesen. «Die Botschaften helfen uns und wir haben auch einige Kontakte vor Ort. Jetzt ist jemand von uns in Singapur, um die Lokalitäten anzuschauen», sagt Monstein. Das sei aber nur gerade jetzt möglich. Das Organisationsteam des Symposiums sei deshalb immer in St.Gallen geblieben.

Zusätzlich zu den Teilnehmern sollen vom 5. bis zum 7. Mai auch die Mehrheit der rund 100 Referenten sein, sagt Monstein. «Die Entscheidung ist aber ihnen überlassen.»