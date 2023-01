Strategie Rentabel und grüner: So stellt sich die Thurgauer Kantonalbank ihre fünf Jahre bis 2027 vor Das Geldinstitut will sein Geschäftsmodell weiterentwickeln, Rentabilität und Wachstum halten und bei der Nachhaltigkeit Fortschritte verbuchen.

Die Thurgauer Kantonalbank will bei der Nachhaltigkeit vorankommen und grüner werden. Bild: Daniel Ammann

Anfang Jahr hat bei der Thurgauer Kantonalbank (TKB) eine neue Strategieperiode begonnen. Diese erstreckt sich über fünf Jahre von Anfang 2023 bis Ende 2027. Im Zentrum steht Kontinuität: Das Geldinstitut mit 800 Mitarbeitenden will sich als Beratungs- und Vertriebsbank stetig entwickeln, das Onlineangebot stärken und gleichzeitig am dichten Netz aus 29 Geschäftsstellen festhalten.

Ein Schwerpunkt liege auf dem Thema Nachhaltigkeit, «das auf allen Ebenen der Bank verankert werden soll», und auf dem Engagement für die Region sowie als Arbeitgeberin und Ausbildnerin. Wichtig bleibe das Sponsoring von Kultur und Sport mit Fokus auf Nachwuchsförderung. Als neue «Unternehmens-Vision» hat die TKB den Slogan «Mehr als eine Bank» formuliert.

8 bis 11 Prozent Rendite, mindestens 3 Prozent Wachstum

Für die neue Strategieperiode ist der Bankrat der TKB auch bei den strategischen Zielwerten über die Bücher. So strebt er bis 2027 eine Cost-Income-Ratio, also ein Verhältnis der Kosten zu den Erträgen, von «unter 53 Prozent» an. In der vorangegangen Strategieperiode war bis 2022 eine «Bandbreite von 49 bis 54 Prozent» angepeilt worden. 2021 landete die TKB bei 45,2 Prozent.

Bei der Profitabilität will die TKB künftig weiterhin eine Rendite auf den durchschnittlich erforderlichen Eigenmitteln zwischen 8 und 11 Prozent erreichen. 2021 verbuchte die Bank 11,8 Prozent. Auch beim anvisierten Wachstum des Geschäftsvolumens, definiert als Nettoneugeld und Kundenausleihungen, nimmt die Bank keine Änderung vor: Es sollen jährlich mindestens 3 Prozent sein. 2021 wies die TKB hier ein Plus von 5,5 Prozent aus.

Unverändert bleibt auch das Ziel bei der Attraktivität als Arbeitgeberin. Hier strebt die Bank weiterhin eine Mitarbeitenden-Verbundenheit von mindestens 4,0 auf einer Skala von 1 bis 5 an. Für 2021 nannte die Bank einen erreichten Wert von 4,2.

Aufwärts auf der Nachhaltigkeitsleiter

Neu aufgenommen in den Katalog der strategischen Ziele hat die TKB die Nachhaltigkeit. Hier will man sich bis 2027 um eine Ratingklasse verbessern. Konkret strebt die Bank ein Rating A (MSCI ESG) an. Dieses Rating bewertet den Umgang eines Unternehmens mit den finanziell bedeutenden Chancen und Risiken, die sich aus ökologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen sowie aus der Unternehmensführung (Governance) ergeben.

Bei der Bewertung der Inrate AG strebt die Bank ein Rating B an. Dieses würde der TKB bescheinigen, dass sie «auf dem Weg zur Nachhaltigkeit» ist. Konkret schreibt Inrate über das Rating B: «Die Tätigkeiten des Unternehmens sind vereinbar mit einer langfristig nachhaltigen Wirtschaft, doch seine Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftspraktiken erfüllen noch nicht alle Anforderungen der Nachhaltigkeit. Das Unternehmen zeigt die Bereitschaft und die Fähigkeit, seine Nachhaltigkeitsleistung zu verbessern.»

Der Bankrat der TB steht seit Mitte 2022 unter dem Präsidium von Roman Brunner. Er hat diese Funktion von René Bock übernommen, der das Aufsichtsgremium der Bank seit Herbst 2008 präsidiert hatte.