BÜROMANAGEMENT St.Galler Start-up Deskbird sammelt 13 Millionen Franken von internationalen Investoren Deskbird lancierte während Corona eine App, um die Zusammenarbeit im Büro und zu Hause zu koordinieren. Das bleibt auch nach der Pandemie wichtig. Mit neuen Investoren im Rücken will das Start-up die Marktführung erreichen.

Die App von Deskbird hilft, die Nutzung der Büroarbeitsplätze in Zeiten flexibler Arbeit zu optimieren. Damit sollen auch Miete und Energie eingespart werden. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

In den letzten Jahren sind nicht nur Arbeitszeiten flexibler geworden. Arbeitsplatz ist in vielen Fällen nicht mehr zwingend immer das Büro. So haben viele Unternehmen auch damit begonnen, feste Arbeitsplätze abzubauen und stattdessen flexible Arbeitsbereiche einzuführen – was oft auch Platz, Energie und Miete spart.

Mit KI das Büro organisieren

Allerdings birgt dies auch einiges an Organisationsbedarf: Wer ist wann im Büro und in welchem Raum genau? Die Software des St.Galler Start-ups Deskbird soll Ordnung in den flexibilisierten Büroalltag bringen. Bereits organisieren grosse internationale Firmen wie Schaeffler, Heineken oder Thyssenkrupp ihre Büros mit der Software. Der Umsatz habe sich in den letzten 12 Monaten vervierfacht, heisst es in der Mitteilung. Nun plant das Unternehmen den nächsten Schritt. Einerseits will man den Marktanteil, vor allem in Europa und den USA, ausbauen.

Andererseits will Deskbird die Software um neue, auf künstlicher Intelligenz basierende Funktionen erweitern. Diese sollen den Entscheidungsträgern helfen zu verstehen, weshalb die Mitarbeitenden ins Büro kommen. Damit könne die Mitarbeitendenzufriedenheit gestärkt und durch bessere Raumaufteilung Einsparungen erreicht werden, wie es in der Mitteilung heisst.

Zwei neue Investoren

Um diesen Sprung zu finanzieren, hat Deskbird eben eine Finanzierungsrunde durchgeführt. Neben bestehenden Investoren wie Session.vc, Rivus Capital und Portfo Lion beteiligen sich zwei neue Investoren an der Runde, bei der insgesamt 13 Millionen Dollar an Deskbird flossen: Die Münchner Alstin Capital und Axa Venture Partners (AVP).

Dank der Software von Deskbird spiele es keine Rolle mehr, wer wo sitzt, sagt Carsten Marschmeyer von Alstin Capital laut der Mitteilung. Von der Software könnten Mitarbeitende und Unternehmen gleichermassen profitieren. Auch AVP-Partner François Robinet freut sich auf die Zusammenarbeit. «Der Markt für Arbeitsplatz-Management ist riesig und wird weiter wachsen», sagt er laut der Mitteilung. Nach Covid sei es wichtig geworden, hybride Arbeitsformen zu organisieren. «Deskbird ist gut aufgestellt, um den Markt zu dominieren», sagt er weiter. Das Team um die Gründer Ivan Cossu und Jonas Hess habe bis jetzt hervorragende Arbeit geleistet. «Doch das war erst der Anfang».

Deskbird will Marktführer werden

CEO Cossu und CPO Hess freuen sich über das Vertrauen der beiden neuen Investoren, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Sie würden dabei helfen, Deskforce in den nächsten zehn Jahren zum Marktführer im Büromanagement zu machen.

Cossu und Hess hatten 2019 ursprünglich eine App zum Buchen von Co-Working-Spaces programmiert. 2021, im Zuge der Coronapandemie, lancierten die beiden Gründer eine neue, ausgebaute Version. Diese sollte es Unternehmen erleichtern, ihre Mitarbeitenden im Büro und zu Hause zu koordinieren. Bereits vor einem Jahr sammelte Deskbird in einer Finanzierungsrunde rund fünf Millionen Franken. Heute wird die App in weltweit über 5000 Büros genutzt.