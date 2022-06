Jungunternehmerpreis Produktpiraten das Handwerk legen und die Fans besser verstehen: Das Goldacher Start-up CollectID gewinnt den Startfeld Diamant Markenprodukte mit einem Mikrochip vor Fälschungen schützen, mit diesem Geschäftsmodell hat CollectID nach dem FC St.Gallen und anderen Sportklubs auch die Jury des Jungunternehmerpreises Startfeld Diamant überzeugt. Der erste Rohdiamant für Projekte, die noch ganz am Anfang stehen, geht an Fluidbot für ihren Roboter, der Wasserrohre inspiziert.

Gewinner des Startfeld Diamant 2022: CollectID mit (von links) Lucas Geisser, Lukas Paschka, David Geisser und Vincent Leemann. Bild: Donato Caspari

Markenprodukte mittels Blockchain-Technologie authentifizieren und damit die Hersteller und die Konsumentinnen vor Fälschungen schützen – das ist das Geschäftsmodell der Firma CollectID. Mit dieser Entwicklung hat das Goldacher Start-up, das 2018 gegründet wurde und mittlerweile 14 Mitarbeitende beschäftigt, 2022 den Jungunternehmerpreis Startfeld Diamant der St. Galler Kantonalbank (SGKB) gewonnen und ein Preisgeld von 30'000 Franken eingeheimst.

CollectID verknüpft Mikrochips mit einer Blockchain-Lösung, um Produkte als original zu kennzeichnen. Nationale und internationale Sportklubs nutzen das System bereits, um ihre Fantrikots eindeutig zu authentifizieren, so zum Beispiel auch der FC St. Gallen für seine Sondertrikots. Noch spannender ist für Mitgründer und Chef David Geisser aber die Auswertung der Daten:

«So können die Sportklubs besser verstehen, wer ihre Fans und damit ihre Kunden sind.»

An der Preisverleihung am Donnerstagabend im Innovationszentrum Startfeld sprach Christian Schmid, Chef der SGKB und Präsident der Startfeld-Diamant-Jury, von einem «bestechenden Geschäftsmodell» mit «grossem internationalen Potenzial». Aktuell baut CollectID ein Team in den USA auf, dem weltgrössten Sportmarkt. Anfang 2022 hat CollectID eine zweite Seedfinanzierungsrunde über 3,2 Millionen Franken erfolgreich abgeschlossen. In drei Jahren will das Unternehmen über 100 Mitarbeitende zählen.

Der erste Prototyp nimmt Gestalt an

Während der Startfeld Diamant zum elften Mal vergeben wurde, erlebte der Rohdiamant seine Premiere. Dieser wird für «die beste Geschäftsidee» an Start-ups vergeben, die mit ihrer Projektidee ganz am Anfang stehen. Erste Gewinnerin des Rohdiamanten und von 10'000 Franken Preisgeld ist Fluidbot. Vier Wirtschaftsingenieurstudierende der Fachhochschule OST haben im Rahmen eines Praxisprojekts die Idee eines Roboters entwickelt, der sich in Wasserrohren frei fortbewegen und diese auf ihre Dichtheit prüfen kann. Interessant sei der Roboter vor allem für Trinkwasserversorger. Aktuell konstruiert das Team um Projektleiter Stefan Bamberger den ersten Prototyp. Bis in zwei Jahren will Fluidbot ein wirtschaftliches Produkt auf den Markt bringen.

Fluidbot, Gewinner des Rohdiamanten, mit (von links) Jan Feike, Julia Menet, Stefan Bamberger und Elias Rozinek. In der Mitte hinten Industriepartner Roland Egli. Bild: Donato Caspari

In den beiden Finals standen jeweils noch zwei weitere Firmen, die alle mit je 5000 Franken bedacht worden sind. Im Rennen um den Startfeld Diamant war zum einen auch die Flawiler Feey AG, die in ihrem Onlineshop hochwertige Zimmerpflanzen und Zubehör verkauft. Zum andern war die Rapperswiler Moost AG dabei, die eine Plattform entwickelt hat, die diverse Smart-Home-Funktionen effizient verbindet und so Mehrwert schafft.

Um den Rohdiamanten buhlte zum einen auch Storabble aus Bäch SZ und St. Gallen. Über Storabble.com können Lagerflächen vermietet und gemietet werden. Zum andern war die St. Galler Swijin AG nominiert, die Sport- und Schwimmbekleidung herstellen will, die in wenigen Minuten trocknet.

Der Publikumspreis, dotiert mit 2500 Franken, ging wie bereits bekannt an die Böörds AG. Das Widnauer Start-up von Sandra Gschwend und Christian Diethelm stellt mit den Tütenhütern ein nachhaltiges, in der Schweiz produziertes Verschlusssystem für Verpackungen her.