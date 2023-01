START-UPS 127,8 Millionen für Ostschweizer Start-ups: Diese Unternehmen erhielten die höchsten Investitionen Laut dem Swiss Venture Capital Report konnten die Ostschweizer Start-ups rekordhohe Investitionen anziehen. Stark waren in der Region wie üblich die Start-ups aus der ICT-Branche.

Mit dem Geld der neuen Investoren erstellt Meteomatics ein detailliertes Wettermodell für ganz Europa: Dafür nutzt das St.Galler Unternehmen auch Daten aus selbst gebauten Drohnen. Bild: Donato Caspari / chmedia

So viele Investitionen wie 2022 gab es noch nie für Ostschweizer Start-ups. Grösster Brocken waren die knapp 70 Millionen Franken, die die 2019 gegründete Terra Quantum in zwei Finanzierungsrunden erhielt. Das St.Galler Unternehmen aus dem Bereich der Quantencomputer-Technologie erhielt damit mehr als alle Ostschweizer Start-ups im Vorjahr zusammen.

Doch auch andere Unternehmen konnten die Investoren überzeugen. Dazu gehörten alte Bekannte wie Meteomatics. Das St.Galler Unternehmen erhielt 13,5 Millionen von einem Klimafonds für ein genaueres Wettermodell für Europa. Auch Flummox überzeugte die Investoren. 12,2 Millionen investieren sie in das Unternehmen, das kleine Konsumgütermarken in neuen Märkten positionieren will.

Flexible Büros und smarte Putzmaschinen

Mit insgesamt 6,2 Millionen Franken in zwei Runden gehört auch Deskbird zu den grossen Gewinnern. Die Software des Unternehmens soll die Planung von flexiblen Büros erleichtern. Auch weitere ICT-Start-ups erhielten neues Geld: Matriq erhielt 4,2 Millionen, die Cyber-Security-Firma Caos 2,4 Millionen. CollectID bekam 3,2 Millionen.

Vergleichsweise handfest sind dagegen die Produkte der Flawiler SoFlow. Die Hersteller von Elektro-Scootern erhielten 1,3 Millionen. Fünf Millionen erhielt die Eschliker Kemaro. Mit ihren Reinigungsrobotern will sie nun international expandieren.