Covid-19 Die Coronazahlen schiessen in die Höhe – doch jetzt gibt es Good News zur neuen BA.5-Variante

Die Dunkelziffer ist hoch, die Kurve an laborbestätigten Coronafällen steigt laufend an. Doch wie sieht es in den Spitälern aus? Und was macht BA.5 mit der Lunge? Infektiologen und ein Lungenspezialist schätzen die Lage ein – mit einigen überraschenden Details.