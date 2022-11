Spezialtransport Logistiker vom Bodensee unterstützt Weltraummission in Schweden Die Vorbereitungen für die 15. Space-Mission der Swedish Space Corporation laufen auf Hochtouren. Die Gebrüder Weiss AG aus Lauterach transportieren dafür Material nach Kiruna.

Gebrüder Weiss transportiert Forschungsequipment für die schwedische Weltraummission nach Kiruna. PD

Die Gebrüder Weiss Holding AG aus Vorarlberg ist ein weltweit agierender Full-Service-Logistiker mit rund 8000 Mitarbeitenden und 180 firmeneigenen Standorten, davon auch mehrere in der Ostschweiz. Zuletzt erwirtschaftete das Unternehmen einen Jahresumsatz von 2,5 Milliarden Euro. Jetzt ist Gebrüder Weiss an der 15. schwedischen Weltraummission beteiligt.

Das Unternehmen teilt mit, dass bei einem kurzen Zwischenstopp in Stockholm Forschungsequipment geladen wurde, das nun in das rund 2000 Kilometer entfernte Kiruna in Nordschweden transportiert werde. Dort befindet sich die Basis der Swedish Space Corporation. Gebrüder Weiss unterstütze die Mission «Suborbital Express» mit seinem logistischen Know-how. Letztes Jahr schon hatte der Logistiker vom Bodensee Transportdienste bei der Simulation einer astronautischen Marsmission in Israel übernommen.

Zwölf wissenschaftliche Experimente

Bei der Mission «Suborbital Express» werden zwölf wissenschaftliche Experimente mit einer Rakete in den Weltraum geschossen, um deren Verhalten in der Schwerelosigkeit zu untersuchen. Die Versuche an Bord der Rakete stammen aus den Bereichen Biomedizin, Physik, Astronomie und Biologie und wurden von internationalen Forschungsteams eingereicht. Ziel dieser Mission ist es, Erkenntnisse für die Forschung und die Arbeit von Astronautinnen und Astronauten im Weltall zu gewinnen. Ein suborbitaler Flug beschreibt eine Flugbahn, bei der ein Fluggerät eine grosse Flughöhe erreicht, aber nicht in eine Umlaufbahn gelangt.