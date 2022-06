Sonnenschutz Griesser baut Produktion weiter aus und hat ein starkes Geschäftsjahr hinter sich Nach dem Hauptsitz in Aadorf erweitert der Thurgauer Hersteller von Sonnen- und Wetterschutz nun sein Werk in Vorarlberg. Erneut wird ein zweistelliger Millionenbetrag investiert. 2021 hat die Griesser-Gruppe ihren Umsatz mit zweistelliger Rate gesteigert.

Griesser-CEO Urs Neuhauser hält das Unternehmen auf Wachstumskurs. Bild: Benjamin Manser (Aadorf, 9. August 2021)

Seit 25 Jahren und davon seit zehn Jahren unter der Marke Griesser werden in Nenzing Fensterläden aus Aluminium hergestellt. Nun will die Aadorfer Griesser-Gruppe ihren Vorarlberger Produktionsstandort ausbauen. Dabei wird das Werk in mehreren Etappen erweitert, um die Effizienz und die Kapazität zu erhöhen und so die Produktionsmenge zu steigern. Zudem wird die bisher externe Pulverbeschichtung ins Werk integriert.

Im Rahmen der ersten Etappe investiert Griesser in Nenzing zehn Millionen Euro und erweitert das Werk um einen Anbau für die Beschichtungsanlage. In weiteren Etappen ist unter anderem vorgesehen, die neue Halle aufzustocken, um ein neues Kleinteilelager einzurichten. Vorgesehen ist, mit der Erstellung des Anbaus im Frühling 2023 zu beginnen und ihn im ersten Halbjahr 2024 in Betrieb zu nehmen.

So baut Griesser den Standort Nenzing aus 2022 2024 Das Griesser-Werk in Nenzing heute... PD

Fensterläden sind gefragt

Mit dieser Erweiterung schafft Griesser am Standort Nenzing voraussichtlich acht neue Arbeitsplätze. Heute hat Griesser dort 85 Mitarbeitende. Griesser-CEO Urs Neuhauser sieht die Investition als «ein klares Bekenntnis zum Produktionsstandort Nenzing».

Der Ausbau wird damit begründet, dass die Nachfrage nach den in Nenzing hergestellten langlebigen und nach individuellen Kundenwünschen gefertigten Fensterläden in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen sei. Das Sortiment des Vorarlberger Standorts reicht von klassischen Klappläden bis zu modernen Faltscherenläden.

200 neue Arbeitsplätze innert zwei Jahren

Griesser mit Hauptsitz in Aadorf im Hinterthurgau zählt in Europa zu den führenden Herstellern von Produkten für den Sonnen- und Wetterschutz von Fenstern und Terrassen. Das Familienunternehmen beschäftigt rund 1500 Mitarbeitende, davon 800 in der Schweiz. Insgesamt zählt die Gruppe 200 Mitarbeitende mehr als vor zwei Jahren.

Produktion von Griesser am Hauptsitz im Hinterthurgau. Bild: Benjamin Manser (9. August 2021)

Seit Herbst 2020 hat Griesser auch die Produktion in Aadorf, wo rund 400 Mitarbeitende beschäftigt sind, weiter ausgebaut und rationeller gestaltet. Dabei wurde eine alte Halle abgerissen und an ihrer Stelle eine neue errichtet, in der eine neue Pulverbeschichtungsanlage installiert worden ist. Eine andere Halle wurde erweitert, um mehr Lagerfläche zu schaffen. Insgesamt investierte Griesser 17 Millionen Franken. Die neue Anlage hat ihren Betrieb aufgenommen, und die Bauarbeiten sind bis auf Kleinigkeiten abgeschlossen.

Deutsche Firma Weinor als Wachstumstreiberin

2021 hat die Griesser-Gruppe den Umsatz um gut 11 Prozent auf 370 Millionen Franken gesteigert. Vor allem die deutsche Firma Weinor habe auch im zweiten Pandemiejahr davon profitiert, dass viele Menschen in ihr Zuhause investiert haben, weil externe Freizeitvergnügungen, Reisen usw. eingeschränkt waren. Weinor, deren Werk bei Magdeburg ebenfalls ausgebaut wird, gehört zu 76,5 Prozent zu Griesser. Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebitda nahm um 5,8 Prozent auf 35,5 Millionen Franken zu, wie das Portal schweizeraktien.net unter Verweis auf den Griesser-Geschätsbeicht schreibt.