Sesselwechsel Neuer Chef bei Transrail und Baurail: Daniel de Jong löst André Pellet ab Das Frauenfelder Eisenbahnunternehmen Transrail und damit auch Baurail werden nächstes Jahr von Daniel Jong geführt. Der neue CEO war zuvor Leiter Zukunftsthemen der Verkehrsbetriebe Zürich.

Seit 2019 ist Transrail Logistikpartner der Schweizer Zucker AG und sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Rübentransporte auf der Schiene. PSD

Nach 15 Jahren gibt André Pellet die Geschäftsführung der Frauenfelder Transrail AG und der angeschlossenen Baurail AG ab. Er wird sich zukünftig auf seine Verwaltungsratsmandate bei Transrail AG, der IRSI AG und der Lokpool AG konzentrieren. Ausserdem ist er weiter in seinem Unternehmen ZRT Bahnreisen in Brig tätig, teilt Transrail in einem Communiqué mit.

Daniel Jong wird neuer CEO der Transrail AG in Frauenfeld PD

Demnach verfügt Daniel de Jong über Erfahrungen im Change Management. Nach einer Ausbildung zum Maschinenmechaniker und einem Abschluss in Wirtschaftsingenieurswesen absolvierte er an der Universität St.Gallen einen Executive Master in Business Engineering Richtung Change Management. Der 41-Jährige war einige Jahre in der Unternehmensberatung tätig.

In seiner Funktion als Leiter Zukunftsthemen bei den VBZ hat er unter-schiedliche Projekte und Themen verantwortet. Er sagt:

«Ich freue mich, die Unternehmensstrategien von Transrail und Baurail weiterzuentwickeln und die Zukunft aktiv zu gestalten.»

André Pellet ergänzt:

André Pellet, CEO Transrail AG, Frauenfeld

«Mit Daniel de Jong haben wir eine innovative und umsetzungsstarke Führungspersönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz gefunden. Ich bin überzeugt, dass er die beiden Firmen erfolgreich in die Zukunft führt.»