Seereisen Gemeinsam auf Kreuzfahrt: Herisauer e-hoi übernimmt Cruise Center In der Vermittlung von Kreuzfahrten kommt es zu einem Zusammenschluss. Die beiden Schweizer Touristikfirmen e-hoi und Cruise Center wollen so auch ihre Verhandlungsmacht gegenüber den Reedereien stärken. Das Geschäft, während der Pandemie auf dem Boden, kommt wieder in die Gänge.

Unter einem Dach: (von links) Cruise-Center-Marketingleiterin Nathalie Bayouda, Cruise-Center-Gründer und -Chef George Studer, Peter Hunke, Marktleiter e-hoi Schweiz, Detlev Schäferjohann, Chef der e-hoi-Gruppe. Bild: PD

Kreuzfahrten sind ein boomendes Geschäft. Oder waren es, bis zur Pandemie. Weltweit hat sich die Zahl der Passagiere zwischen 2010 und 2019 um rund die Hälfte erhöht. Doch dann kam Corona, und die Passagierzahl brach von global 30 Millionen im Jahr 2019 auf 400'000 im Folgejahr ein. Auch 2021 war ein Desaster für die Branche, zumindest das erste Semester.

Doch mittlerweile hat das Geschäft mit den Hochseereisen wieder angezogen. Detlev Schäferjohann, Chef der deutschen e-hoi-Gruppe, sagt über die Buchungseingänge 2022, diese lägen «schon jetzt deutlich zweistellig oberhalb der 2019er-Vorpandemiezahlen».

Schweizer Tochter mit Wachstumssprung

e-hoi wurde 2003 als Online-Buchungsplattform für Kreuzfahrten für den deutschen Markt gegründet. Nach erfolgreichem Start fiel der Entscheid, das Konzept auf weitere Märkte zu übertragen. Aus diesen Überlegungen wurde 2010 in Herisau die Tochtergesellschaft e-hoi AG für den Schweizer Markt gegründet.

Und hier setzt nun e-hoi zu einem Wachstumssprung an. Rückwirkend per Anfang 2022 hat das Unternehmen die Cruise Center AG übernommen. Beide Firmen werden sukzessive zusammengeführt und wollen so den Onlinevertrieb von Kreuzfahrten weiter voranbringen.

Erweiterung des Marktgebiets in die Romandie

Vereint wollen die beiden Unternehmen Synergien ausschöpfen in IT, Marketing «und natürlich im Produkteinkauf». George Studer, der Cruise Center vor 20 Jahren gegründet hat und führt, sagt es ohne Umschweife:

«Wir wollen unsere Verhandlungsmacht gegenüber den Reedereien stärken.»

Wichtiger Pfeiler werden gemeinsame schweizerische Gruppenreisen sein. In diesem Geschäft will man auch Synergien erzielen mit Zusatzleistungen, beispielsweise für die An- und Rückreise, mit Schweizer Reiseleitung oder Kundenbetreuung.

Ein weiterer Vorteil: Cruise Center mit Sitz in Zürich hat auch eine Niederlassung in Neuenburg. Das ermöglicht es e-hoi, mit der Romandie einen neuen Markt zu erschliessen, «in dem wir bisher kaum aktiv waren», sagt Peter Hunke, bei e-hoi Marktleiter Schweiz. Ob der Standort Zürich längerfristig erhalten bleibt, ist noch nicht entschieden.

Zusätzliche Arbeitskräfte werden eingestellt

Während der Pandemie, als die Kreuzfahrtbranche auf dem Trockenen lag, wurde vielerorts Personal abgebaut. Doch nun geht es wieder aufwärts. Studer sagt, seine geschrumpften Teams von aktuell je vier Angestellten in Zürich und Neuenburg wolle er noch auf sechs respektive fünf aufstocken:

«Wir brauchen die Leute, denn nur so können wir wachsen.»

e-hoi in Herisau hat zehn Angestellte und kein Personal abgebaut, sondern ist mit Kurzarbeit über die Runden gekommen, wie Hunke sagt. Auch e-hoi sei nun daran, zusätzliche Arbeitskräfte zu rekrutieren. Über den anziehenden Kreuzfahrtmarkt sagt er, dieser müsse sich nach der Pandemie und vielen Stornierungen wieder einrenken und normalisieren:

«Noch ruckelt es ein bisschen, aber wir sind guten Mutes.»