Schienenfahrzeuge Auftrag ist fixiert: Stadler liefert bis zu 63 Strassenbahnen nach Genf Stadler-Strassenbahnen werden auf dem ausgebauten Liniennetz in Genf fahren. Der Thurgauer Schienenfahrzeughersteller liefert an die Genfer Transports publics genevois (TPG) 38 Strassenbahnen vom Typ Tramlink. Der Vertrag enthält eine Option von bis zu 25 weiteren Fahrzeugen.

Die neuen Strassenbahnen werden in orange

In Genf werden ab 2025 neue Strassenbahnen verkehren. Wie es in einer Medienmitteilung von Stadler heisst, hat das Unternehmen den Auftrag bereits im vergangenen Sommer erhalten. Stadler und TPG würden damit ihre Partnerschaft weiterführen. Vor gut zehn Jahren hat Stadler insgesamt 41 Tango-Strassenbahnen an die TPG geliefert.



Die 44 Meter langen und 2,3 Meter breiten Tramlinks können bis zu 250 Fahrgäste transportieren. Die Strassenbahnen sind niederflurig und somit durchgehend barrierefrei. Das Design mit der speziellen Front hat Stadler eigens für TPG entwickelt.

Über das Auftragsvolumen wird nichts bekanntgegeben. Stellt man auf frühere Tramlink-Bestellungen ab, dürfte ein Fahrzeug fünf bis sechs Millionen Franken kosten. Somit dürfte sich das gesamte Auftragsvolumen im Bereich von 320 Millionen Franken bewegen.