Arbeit wie noch nie: Stadlers Auftragsbücher werden immer dicker

Nach erneut vielen Bestellungen hat der Schienenfahrzeughersteller Stadler in seinen Büchern mittlerweile Aufträge für über 25 Milliarden Franken stehen. Deren Abarbeitung erfordert hohe Investitionen in die Werke. Auch hat sich Stadler in der Ostschweiz eine Landreserve für einen möglichen Erweiterungsbau gesichert. Die Rentabilität lässt noch zu wünschen übrig, doch in absehbarer Zeit soll es gemächlich aufwärts gehen.