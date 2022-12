Saubere Energie Sulzer macht bei grünem Kraftstoff vorwärts – und löst das Speicherproblem Mit den Trenntechnologien von Sulzer Chemtech kann die weltweit erste kommerzielle E-Methanol-Anlage von European Energy in Betrieb gehen.

Der Industriekonzern Sulzer entwickelt Kraftstoffe für die Zukunft. Steffen Schmidt/KEYSTONE

Die Winterthurer Spezialistin für Pumpen und Flüssigkeitstechnologie, Sulzer AG, hat mit ihrer Tochter Sulzer Chemtech ein Verfahren für E-Methanol entwickelt, mit dem grüner Treibstoff produziert werden kann. E-Methanol ist ein aus Sonnen- und Windenergie gewonnener Leichtkraftstoff, der die effektive Speicherung und den Transport erneuerbarer Energien ermöglicht.

Das Unternehmen teilt mit, dass bei European Energy ein neuartiges Verfahren zur Umwandlung von Strom aus erneuerbaren Energien in E-Methanol zum Einsatz komme. Die Anlage im dänischen Kassø werde mit Strom aus dem benachbarten 300-Megawatt-Solarpark von European Energy versorgt und stelle den ersten Schritt zur gross angelegten Markteinführung dieses grünen Kraftstoffs dar.

Als leichter Kraftstoff mit hoher Energiedichte biete E-Methanol eine kohlenstoffneutrale Alternative mit den gleichen Eigenschaften wie herkömmliche Kraftstoffe und reduziere den CO 2 -Ausstoss von Schwerlasttransporten wie dem Schiffsverkehr.

Containerschiff mit grünem Antrieb

Bald soll das erste Containerschiff, angetrieben mit grünem Methanol, auf grosse Fahrt gehen. Chris Iseli/Az/AAR

Sulzer Chemtech werde für die Anlage von European Energy zwei Destillationseinheiten liefern. Diese Schlüsseltechnologie sei Voraussetzung für die Herstellung von E-Methanol mit extrem hohem Reinheitsgrad zur Verwendung in Verbrennungsmotoren und als chemischer Rohstoff. Weiter heisst es im Communiqué, dass die Hälfte der Gesamtproduktion der Anlage, also 16'000 Tonnen pro Jahr, an A. P. Moller – Maersk geliefert werden und das erste mit grünem Methanol betriebene Containerschiff des Unternehmens mit Treibstoff versorgen solle.