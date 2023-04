Salzkorn Vom Superhelden zum Totengräber Bei der Credit Suisse gab und gibt es eine lange Reihe Topmanager, die allesamt versagt haben. Der Bank hätte ein Superheld gut getan. Oder doch nicht?

Illustration: Corinne Bromundt

Also haben all die hoch dotierten Topmanager die Credit Suisse an die Wand gefahren. Von Walter Kielholz über Hans-Ulrich Doerig und Urs Rohner bis zu António Horta-Osorio haben Verwaltungsratspräsidenten viel versprochen und wenig gehalten. Von Brady Dougan über Tidjane Thiam und Thomas Gottstein bis zu Ulrich Körner gilt das Gleiche für die Konzernchefs.

Was der Bank gefehlt hat, war ein Superheld. Einer beispielsweise, wie er im Dezember 2021 von einer Finanzfirma als Verwaltungsratspräsident nominiert und wie folgt charakterisiert wurde: «Eine Persönlichkeit mit ausgewiesener Führungserfahrung in national und international ausgerichteten Unternehmen und langjähriger Erfahrung in der Finanzbranche».

Von welchem Superhelden war da die Rede? Es ist Axel Lehmann, der vier Wochen später der Helvetia absagte und sich Mitte Januar 2022 zum Präsidenten der Credit Suisse wählen liess. Und als deren Totengräber abtritt. Auch für den vermeintlichen Superhelden gilt: viel versprochen, wenig gehalten.