Salzkorn Flaschenbier gehört ins Glas! Gehört ins Glas? Wer etwas auf sich hält, trinkt sein Bier niemals aus der Flasche, sondern stets aus einem Glas. Trichtern uns Biersommeliers ein. Und was machen wir?

Illustration: Corinne Bromundt

Liebhaberinnen und Liebhaber des Gerstensafts, das weiss jedes Kind, trinken ihr Bier nie aus der Flasche. Sondern immer aus einem passenden Glas. Erstens, weil nur das als stilvoll gilt, und zweitens, weil sich nur so das Bier mit allen Sinnen erfahren lässt.

Das hat uns kürzlich wieder mal ein Biersommelier in Erinnerung gerufen. Sein Grundsatz: Schlanke Biere gehören in schlanke Gläser, komplexere und vollmundigere Biere in tiefe, bauchige Gläser. Nun beginnt der Genuss. Und zwar mit der Betrachtung. Entspricht die Farbe den Erwartungen? Weist das Bier Trübungen auf? Ist der Schaum stabil und feinporig? Dann ist die Nase gefordert, um die Zunge auf die Aromen vorzubereiten, bis es endlich ans Trinken geht. Wichtig dabei: das Bier stets über die ganze Zunge fliessen lassen.

Alles klar. Vielen Dank für die Tipps. Am Dienstag spielt die Schweizer Fussballnati gegen Israel. Wir werden vor dem TV sitzen und uns wie schon beim Kantersieg über Weissrussland am Bier laben. Wie es sich gehört, stilvoll und mit Genuss, aus der Flasche.