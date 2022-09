Salzkorn Energiesparen für die Firma – ist das nachhaltig? Unternehmen entdecken schon wieder Homeoffice als Problemlösung – diesmal vor allem für sich selbst.

Was musste passieren, damit ein Umdenken in Sachen Klima so richtig Fahrt aufnimmt? Was, damit auch Unternehmen reagieren und die Nachhaltigkeit ernst nehmen? Nicht die Klimajugend hat es geschafft, nicht die Grünen und erst recht nicht die Wirtschaft selbst. Nein, so traurig es klingt, es musste ein Krieg vom Zaun gebrochen werden, der auch ein Energiekrieg ist. Und während der Bevölkerung Angst vor einem kalten Winter gemacht wird, mit ungeheizten Wohnungen und ohne Weihnachtsbeleuchtung, was macht die Wirtschaft? Sie baut LED-Lampen ein, Windräder, Fotovoltaikanlagen und schult das Personal in Sachen Energiesparen. Homeoffice, früher von den Vorgesetzten verpönt, ist plötzlich erneut Heilsbringer. Manche bieten diese Möglichkeit zu 100, andere zu 80 Prozent an. Eine Pflicht dazu wird auch wieder diskutiert. Wie praktisch ist das denn? Mitarbeitende bezahlen die Strom- und Heizkostenrechnung. Unternehmen sparen hingegen Selbige grossflächig ein. Ob das wirklich nachhaltig ist?