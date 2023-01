Salzkorn Dieser Fussball auf höchstem Niveau macht Lust auf mehr Nach dem sportlichen Höhepunkt des Jahres 2022 mit actionreichen Spielen und mirakulösen Toren können wir die nächste Jagd nach dem Ball mit Spitzenleistungen kaum erwarten. Nicht mehr lange, dann ist es so weit.

Illustration: Corinne Bromundt

2022 ist Vergangenheit. Und damit auch das grösste sportliche Ereignis jenes Jahres. Was war nicht im Vorfeld dieses internationalen Fussballturniers geschnödet und gezweifelt worden. Wie ist es um die Qualität des Spielpersonals bestellt? Wie um die Fankultur? Sind Ausschreitungen zu befürchten? Würden sich die Stadien mit Publikum füllen?

Und dann, oh Wunder: Die allermeisten Zweifel und Vorbehalte haben sich als gegenstandslos entpuppt. Die Spiele waren gut bis sehr gut besucht, die Fans blieben friedlich und waren begeistert, und viele Spiele waren in puncto Technik, Tempo und Athletik auf einem nie zuvor gesehenen Topniveau. Vor allem der Final mit tollen Toren war mitreissend, und kaum jemand dürfte es bedauert haben, dass die Partie in die Verlängerung ging.

Ja, so war sie, die Fussball-EM der Frauen. Und diese Euro hat Lust entfacht auf den sportlichen Höhepunkt des neuen Jahres 2023, die Fussball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland.