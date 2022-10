Rüstungsindustrie Waffensystem vom Bodensee hilft der Ukraine Das Überlinger Unternehmen Diehl Defence hat das derzeit modernste Luftabwehrsystem der Welt entwickelt. Noch vor der deutschen Bundeswehr bekommt es jetzt die Ukraine.

Das Luftabwehrsystem Iris-T aus Überlingen ist an die Ukraine geliefert worden. PD

Deutschland liefert der Ukraine ein hochmodernes Luftabwehrsystem, das selbst die deutsche Armee noch nicht hat. Iris-T nutzt Infrarot und GPS, um Geschosse in grosser Entfernung zu neutralisieren, schreibt die deutsche Bundesregierung. Dem ersten nun übergebenen Modul sollen demnach drei weitere folgen.

Herstellerin ist die Firma Diehl Defence aus Überlingen am Bodensee. Das Magazin Capital schreibt dazu: «Die Hoffnung vieler Menschen in der Ukraine liegt am Bodensee. Dort, im kleinen Städtchen Überlingen mit gerade einmal 23000 Einwohnerinnen und Einwohnern, wird das Luftabwehrsystem Iris-T SLM entwickelt.»

Schutz für 200 Quadratkilometer

Das erste dieser Systeme hat Deutschland nun an die Ukraine geliefert, sechs weitere sollen folgen. Das Luftabwehrsystem, von dem eines 140 Millionen Euro kostet, besteht aus fünf Teilen, teilt die Bundesregierung weiter mit. Das sind drei LKW mit darauf montierten Raketenwerfern, eine Radaranlage und ein Gefechtsstand. Es ist mobil einsetzbar und kann eine mittlere Grossstadt mit mehr als 500000 Einwohnern und einer Fläche von etwa 200 Quadratkilometern schützen.

Luftabwehrrakete von Diehl des Systems Iris-T PD

Iris-T ist in der Lage, Flugzeuge, Hubschrauber, Drohnen und Raketen in bis zu 20 Kilometer Höhe und einer Reichweite von 40 Kilometern zu zerstören. Bisher hat Diehl nach Angaben von Capital Defence das Waffensystem an Schweden, Norwegen und Ägypten verkauft.

Geschäfte mit Boeing und Airbus

Diehl Defence ist eine Tochter des familiengeführten Diehl-Konzerns aus Nürnberg. Das Unternehmen ist 1902 als Giesserei gegründet worden und hat sich zu einem Industrie- und Rüstungskonzern entwickelt, der unter anderem Geschäfte mit Boeing und Airbus macht. Diehl Defence liefert nach eigenen Angaben seit mehr als 50 Jahren Technik für die deutsche Bundeswehr. Fast 3000 Mitarbeitende erwirtschaften in Überlingen einen Umsatz von gut 660 Millionen Euro. Der Standort wird seit Ende letzten Jahres ausgebaut. Neue Arbeitsplätze entstehen.