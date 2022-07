Rollmaterial «Edles Design, mehr Reisekomfort»: Das bieten die neuen Stadler-Zahnradtriebwagen für die Dolderbahn Mitte 2021 hat die Zürcher Dolderbahn bei Stadler zwei neue Triebwagen als Ersatz für jene beiden Fahrzeuge bestellt, die bald 50 Jahre auf dem Buckel haben. Nun lässt die Bahn die Katze aus dem Sack und informiert über Aussehen und Ausstattung der Wagen.

Visualisierung des neuen Zahnradtriebwagens von Stadlers für die Dolderbahn. Bild: PD

Dass der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer Stadler die Zürcher Dolderbahn mit zwei neuen Zahnradtriebwagen beliefern wird, darüber haben unser Portal und unsere Zeitung schon Mitte 2021 exklusiv berichtet. Ebenso, dass der Auftrag inklusive eines Vorrats an Ersatzteilen 10,5 Millionen Franken wert ist. Das ging damals aus einem Eintrag auf simap.ch, hervor, der Informationsplattform über das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz.

Nun haben die Dolderbahn und die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ), die für den Betrieb zuständig sind, weitere Details veröffentlicht. Demnach werden die beiden Triebwagen in zwei Tranchen geliefert und in Betrieb genommen, voraussichtlich im Zeitraum Dezember 2023 bis Juni 2024. Das ist, zumindest betreffend das erste Fahrzeug, etwas früher als geplant: Bisher war die Rede von einer Auslieferung voraussichtlich Mitte 2024.

Klassisch rot mit goldenen Elementen

Die VBZ geben auch Einblick in die Ausstattung der beiden neuen Triebwagen. Sie erhalten «ein modernes und edles Design». Dieses «kombiniert die klassische rote Farbgebung mit goldigen Elementen (gemeint sind wohl goldene Elemente, red.) und typischen Motiven aus der Umgebung vom Dolder Grand». Für die Aussen- und Innengestaltung der Fahrzeuge zeichnet die Schweizer Agentur Milani verantwortlich.

Die Fahrgäste der Dolderbahn dürfen sich «auf mehr Reisekomfort freuen». Dies dank einer optimierten Federung, welche die Körperschallübertragung von den Fahrwerken auf den Kasten deutlich verringere oder eines Kundeninformationssystems mit akustischen und visuellen Haltestellenangaben inklusive Anschlussmöglichkeiten.

Visualisierung des Fahrgastraums. Bild: PD

Stadler als einziger möglicher Hersteller und Lieferant

Der Fahrgastraum der jeweils 11,8 Meter langen Fahrzeuge für je 74 Passagiere sei grosszügig und barrierefrei gestaltet. Er bietet zwei Rollstuhlplätze und einen rutschfesten Bodenbelag. An den Haltekanten gewähren taktile Linien zusätzliche Sicherheit, und die Spaltüberbrückung zwischen Fahrzeug und Perron wird verringert, was den Ein- und Ausstieg erleichtert. Die Fahrzeugführerinnen und -führer wiederum sollen sich an ergonomischen Arbeitsplätzen wohl fühlen.

Dass Stadler den Auftrag erhalten hat, kommt nicht von ungefähr, ist das Unternehmen von Patron Peter Spuhler doch weltweit der einzige nennenswerte Hersteller von Zahnradbahnen. Die Dolderbahn, deren Strecke vom Römerhof auf den Adlisberg im Dolder-Gebiet im Quartier Hottingen führt, ersetzt mit den beiden Stadler-Triebwagen die beiden aktuellen Triebwagen der früheren SLM, die seit des Umbaus der Dolderbahn zu einer Zahnradbahn 1973 ihren Dienst versehen, also seit bald 50 Jahren. Die Strecke der Dolderbahn ist 1328 Meter lang, sie überwindet auf ihrer Fahrt eine Höhendifferenz von 162 Metern.