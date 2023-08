Jobwechsel «Er könnte wenigstens Strassen putzen gehen»: Wittenbacher wundern sich über frühzeitigen Abgang von Gemeindepräsident Oliver Gröble

Wittenbachs Gemeindepräsident Oliver Gröble wird am 1. Oktober Stadtplaner in Wil – obwohl sein offizieller Rücktritt in Wittenbach erst Ende Oktober wäre. Manche fragen sich: Kassiert er doppelten Lohn?