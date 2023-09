Reisen Ostschweiz im Reisefieber – wenn die Blätter fallen, dann rufen Griechenland und die Malediven In den Herbstferien zieht es viele Menschen in die Ferne. Bei Ostschweizer Reisebüros sind Individualreisen gefragt. Das Umweltbewusstsein spielt dabei eine untergeordnete Rolle.

Im Herbst fliegen Ostschweizerinnen und Ostschweizer zur Erholung in warme Gefilde. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Preise steigen, doch der Reiselust tut dies keinen Abbruch. Das ist in der Ostschweiz kaum anders als in der restlichen Schweiz. Die Charterdestinationen seien allesamt gleichermassen gefragt, sagt Thomas Krutzler, CEO der People’s Air Group Altenrhein. Die Messgrösse dabei sei die Auslastung der entsprechenden Flüge. Elmar Gehrig, Geschäftsführer von Thur-Reisen in Wil, erklärt, dass, wie schon seit Jahren, generell die Region Mittelmeer der Renner sei, vor allem die Südtürkei und Griechenland seien gefragt. Marina Thoman von Thoman Travel in Schaan stellt eine Vorliebe ihrer Kundschaft für Ägypten und die Kanarischen Inseln fest.

Fernreisen und warme Destinationen

Christian Granwehr vom Reisebüro Buchs sagt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate, USA, Kanada, Zypern, Griechenland, die Kanaren und Kroatien gefragt seien. Das sieht bei Jörg Waldvogel, Geschäftsleiter Chrisway Travel AG in St.Gallen, ähnlich aus. Er nennt als bevorzugte Destinationen in den Herbstferien die USA, Tansania, Südafrika, Namibia, Ägypten, die Seychellen, Sri Lanka, die Malediven, Griechenland, Mallorca und allgemein Städtereisen.

Bei den verschiedenen Altersgruppen sehen die Reisebüros eigentlich keine Veränderungen. Und Trends, die herausragen, sind ebenfalls wenige festzustellen. Elmar Gehrig nennt wieder die USA und die Malediven. Jörg Waldvogel erklärt: «Für Fernziele besteht weiterhin ein Nachholbedarf.» Die Kunden würden sich zudem Qualität leisten und dementsprechend einen höheren Preis bezahlen. Marina Thoman ergänzt: «Fernziele wie Safaris oder auch Kreuzfahrten sind im Moment sehr gefragt.» Es lohne sich auf jeden Fall, sehr früh zu buchen, damit man von Frühbucherpreisen profitieren könne.

Reisebüros beraten ihre Kundschaft zu Ferienzielen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Umwelt, Klima, nachhaltiges Reisen ist unterdessen kein Trend. Gehrig sagt, dass der Preis entscheide. Auch die Klimakompensation bei der Buchung wird eher selten gewünscht, ausser bei Thoman Tavel. Beim Reisebüro Buchs meint Granweher, er denke schon, dass die Reisenden umweltbewusster geworden seien.

Buchungszahlen normalisieren sich wieder

Das Bottighofer Reise- und Bewertungsportal Holidaycheck stellt fest, dass die Buchungszahlen für Oktober und November auf dem Niveau von 2019 liegen. Christoph Heinzmann von Holidaycheck erklärt: «Wie es sich die Zahlen entwickeln, ist auch stark vom Wetter abhängig. Wird es ein warmer Herbst, buchen die Ferienbesucher sehr kurzfristig. Und wohin es geht, hängt auch vom Wetter am Reiseziel ab. Hat man gerade auf Mallorca noch 32 Grad, warum soll man dann bis auf die Kanaren fliegen?»

Weiter heisst es bei Holidaycheck, dass die Preise für Pauschalreisen in den Herbstferien im Vergleich zu 2019 im Schnitt um 30 Prozent gestiegen seien. Dies gehe aus einer aktuellen Analyse der Badeferien-Angebote von 65 Reiseveranstaltern hervor, die im September durchgeführt worden sei, erklärt Sprecherin Julia Pawelczyk. Paare bezahlen demnach für eine Woche Pauschalreise im Herbst im Zeitraum von September bis Mitte November bei All-inclusive-Unterbringung im Schnitt 2080 Franken und damit 30 Prozent mehr als vor der Pandemie.

Zusatzkosten für Hotels lassen die Preise steigen

Christoph Heinzmann, Reiseexperte Holidaycheck, Bottighofen Bild: PD

Reiseexperte Heinzmann, Reiseexperte bei Holidaycheck, sagt: «Ein Anstieg von 15 bis 18 Prozent über vier Jahre wäre als normal einzuordnen. In Anbetracht der inflationsbedingt steigenden Kosten für die Tourismusbranche war dieser hohe Anstieg von 30 Prozent aber zu erwarten.» Energie, Personal, Lebensmittel, in vielen Bereichen sei das Leben teurer. Diese Extrakosten der Hoteliers wirkten sich auch auf die Reisepreise aus. Dabei gebe es bei der durchschnittlichen Preisentwicklung der beliebtesten Reiseziele etwa für Paare im Herbst keine signifikanten Unterschiede.

Destinationen wie die Türkei, Gran Canaria, Fuerteventura und Kreta seien alle etwa ein Drittel teurer als im Jahr 2019. Der ägyptische Badeort Hurghada liege mit 35 Prozent Preisanstieg knapp darüber. «Mallorca ist mit knapp 40 Prozent Anstieg deutlich teurer geworden.» Moderater sei der Preisanstieg seit 2019 auf Rhodos. Touristen, die zu zweit reisen, zahlen hier 24 Prozent mehr als noch 2019.

Heinzmann sieht Ägypten weiterhin im Trend: «Auch Ägypten verzeichnet einen Preisanstieg, wodurch die Touristikbranche schon das bisher stets gute Preis-Leistungs-Verhältnis in Gefahr sah und befürchtete, dass die Nachfrage danach einbrechen würde. Dies ist aber nicht der Fall.» Die Preise für Mallorca seien in der Vergangenheit aufgrund der hohen Nachfrage, aber auch wegen der hohen Nebenkosten, deutlich gestiegen. Jedoch lasse die Nachfrage derzeit nach.»