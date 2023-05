REGIONALFERNSEHEN Galledia bewirbt sich um Konzession für regionalen TV-Sender Das UVEK vergibt bis Ende Jahr die Konzessionen für Regionalfernsehsender neu. Das Ostschweizer Medienunternehmen Galledia bewirbt sich um eine dieser Konzessionen - und tritt damit gegen TVO an.

Der Galledia-Standort in Flawil.

Bis Ende Jahr will das Departement UVEK die Konzessionen für regionale TV-Sender für die zeit von 2025 bis 2034 neu vergeben. Im Rahmen dieser Neuausschreibung bewirbt sich auch die Galledia Group für die Konzession Ostschweiz, wie das Unternehmen mitteilt. «Mit unserem Engagement und Investment in das Regionalfernsehen wollen wir einen Beitrag zur Medienvielfalt und zum Demokratieprozess in der Ostschweiz leisten», sagt Galledia-CEO Daniel Ettlinger gemäss der Mitteilung. Der geplante Sender soll Ostschweiz TV (OTV). Mit dem Gesuch tritt Galledia gegen TV Ostschweiz (TVO) an. Dieses gehört ebenso wie diese Zeitung zu CH Media, einem Joint-Venture von AZ-Medien und NZZ.

Geplant sind eine Nachrichtensendung am Mittag, eine Abendsendung namens «Ostschweiz Aktuell» und eine Diskussionssendung. Ebenso soll es eine Kultursendung geben und jeweils sonntags eine zum Sportgeschehen in der Region. Der neue Fernsehsender soll zudem der erste klimaneutrale TV-Sender der Schweiz werden, wie Galledia mitteilt. Dafür lanciere das Unternehmen ein Projekt mit der Fachhochschule OST.

Für den Betrieb sieht das Ostschweizer Fernsehprojekt 31 Vollzeitstellen, verteilt auf 36 Personen vor. Die Galledia ging 2011 aus der Fusion der Rheintal Druck und Verlag AG und der Druckerei Flawil hervor. Zum Unternehmen gehören unter anderem zahlreiche Fachmedien wie auch Regionalzeitungen wie der «Rheintaler» oder der «Werdenberger und Obertoggenburger». Das Unternehmen beschäftigt über 400 Mitarbeitende und bildet rund 20 Lernende aus. (PD)