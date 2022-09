Referent Banker Oswald Grübel kommt an Wirtschaftsforum Thurgau Wegen einer Auslandreise hat Bundesrat Ueli Maurer seine Teilnahme am Wirtschaftsforum Thurgau 2022 kurzfristig abgesagt. Als Ersatz springt Oswald Grübel ein, der frühere Chef der Credit Suisse und der UBS.

Oswald Grübel, früherer Chef der Grossbanken Credit Suisse und UBS. Bild: Severin Bigler (Zürich, 16. Dezember 2020)

Er sollte am Wirtschaftsforum Thurgau (WFT) am 3. November 2022 in Weinfelden das Schlussreferat halten: Bundesrat Ueli Maurer. Doch wegen einer «wichtigen Auslandreise» muss der Magistrat den Organisatoren kurzfristig einen Korb geben.

Diese haben rasch reagiert und als Ersatz Oswald Grübel gewonnen. Dieser «passt bestens zum Kernthema des Anlasses: den Auswirkungen der aktuellen Krisen auf das Finanz- und Innovationssystem». Grübel, der am 23. November 2022 seinen 79-jährigen Geburtstag feiert, begann seine Karriere bei der Deutschen Bank, arbeitete danach während 37 Jahren bei der Credit Suisse Group, an deren Spitze er von 2003 bis 2007 stand. Von 2009 bis 2011 war er Konzernchef der UBS.

Das weitere Programm des 26. WFT bleibt unverändert: Die weiteren Referierenden neben Grübel sind HSG-Ökonomin Monika Bütler, Sandra Banholzer, Chefin des Kreuzlinger Haarpflegeprodukteherstellers Rausch und der deutsche Volkswirtschafter und frühere Chef des Münchner Konjunkturinstituts Ifo, Hans-Werner Sinn. Zudem wird sich erstmals die Thurgauerin oder der Thurgauer des Jahres im Gespräch präsentieren.