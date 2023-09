Recycling Know-how aus St.Gallen für Brüssel – Forschung an der Empa hilft der EU bei der Wiedergewinnung von Rohstoffen aus der Fahrzeugelektronik Die Schweiz ist Vorreiterin bei der Anpassung der Gesetzgebung zur Förderung des Recyclings von elektronischen Geräten. Wissenschaft eingesetzt für politische Zwecke bringt Erfolge auch für die EU.

In schrottreifen Fahrzeugen stecken wertvolle Edelmetalle und Seltene Erden, die wiedergewonnen werden können. Bild: Getty

Die Schweiz und die EU – da steckt wahrlich Konfliktpotenzial drin. Aber es geht auch anders. Die EU zeigt sich beeindruckt von Forschungsarbeiten an der Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) und nutzt konstruktiv deren Ergebnisse und Empfehlungen. Aber von vorne: Seit mehreren Jahren unterstützen Forschende der Empa-Abteilung Technologie und Gesellschaft in St.Gallen unter der Leitung von Patrick Wäger das Bundesamt für Umwelt (Bafu) bei der Verbesserung des Auto- und Elektronik-Recyclings durch verschiedene Projekte unter dem Stichwort «science for policy», also Wissenschaft für politische Zwecke. Eines dieser Projekte untersuchte etwa die Möglichkeit, elektronische Geräte aus Altfahrzeugen zu entfernen und separat zu recyceln, und zwar unter technischen, ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Die Ergebnisse dieser sowie früherer Studien dienten als Grundlage, um zu bestimmen, welche Geräte im Rahmen der revidierten schweizerischen Verordnung über Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG) separat entfernt und recycelt werden sollten.

Charles Marmy, Forscher und Projektleiter Empa. Bild: zvg

Wirtschaftlich tragbar und ökologisch sinnvoll

Die neuen Bestimmungen sehen vor, dass elektronische Geräte in Altfahrzeugen separat ausgebaut und wiederverwertet werden sollen, falls dies wirtschaftlich tragbar und ökologisch sinnvoll ist. Während die konkreten Vorgaben noch in Ausarbeitung sind, ist die Schweiz damit Vorreiterin bei der Anpassung der Gesetzgebung zur Förderung des Recyclings von elektronischen Geräten.

Aufgrund ihres Know-hows und ihrer Erfahrung wurden die Empa-Forschenden auch vom Joint Research Center (JRC) der Europäischen Kommission angefragt, zusammen mit dem deutschen Öko-Institut und der schwedischen Chalmers University an einer Analyse ausgewählter Massnahmen zur Verbesserung der Kreislauffähigkeit kritischer Rohstoffe und anderer Materialien in Personenwagen mitzuwirken. Das Ergebnis ist ein gemeinsamer Bericht, der eine sozioökonomische und ökologische Bewertung jeder dieser Massnahmen sowie eine Reihe von Empfehlungen enthält.

Vorschlag für Altfahrzeugrichtlinie der EU

Aufgrund dieser Empfehlungen veröffentlichte die Europäische Kommission dann im Juli einen Vorschlag für eine neue Altfahrzeugrichtlinie. Der Vorschlag enthält unter anderem Bestimmungen, die darauf abzielen, das Recycling und die Wiederverwertung von Bauteilen, die kritische Rohstoffe wie Seltenerdelemente, Kupfer oder Palladium enthalten, in Neufahrzeugen zu erhöhen, und zwar sowohl bei Konstruktion und Herstellung als auch in der sogenannten «End of Life»-Phase.

Nach diesen Bestimmungen müssen Elektrofahrzeuge so konstruiert sein, dass ihr Elektromotor ausgebaut werden kann, um ihn zu reparieren und wiederzuverwenden. Hersteller müssen die Verwerter über die in ihren Fahrzeugen verwendeten kritischen Rohstoffe informieren und bestimmte Bauteile, die diese Materialien enthalten, kennzeichnen. Der Elektromotor muss vor der Verschrottung eines Elektrofahrzeugs ausgebaut werden. Bestimmte elektronische Komponenten, wie Infotainmentsysteme und Wechselrichter, müssen vor dem Schreddern eines Fahrzeugs entfernt werden.

Das muss entsprechend dem in der revidierten Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte festgelegten Grundsatz geschehen.

Bei der Gossauer Firma Solenthaler wurden für die Forschung 10 Tonnen Autoelektronik rezykliert. Bild: Urs Bucher

Zweifacher Umweltvorteil

«Eingebettete Elektronik aus Altfahrzeugen auszubauen und sie in Elektroschrott-Recyclinganlagen wiederzuverwerten, bietet einen zweifachen Vorteil für die Umwelt», sagt Empa-Wissenschafter Charles Marmy, der die JRC-Studie mitverfasst und Projekte zum getrennten Recycling von eingebetteter Elektronik geleitet hat. «Es erhöht nicht nur die Rückgewinnung von Metallen und Kunststoffen zur Gewinnung von Sekundärrohstoffen erheblich, sondern begrenzt auch die Abfallmengen, die verbrannt werden müssen, und senkt so die damit verbundenen CO 2 -Emissionen.»

Für die Forschung ist dabei, im positiven Sinn, gehörig Schrott produziert worden. Marmy erklärt, dass im Rahmen der Studien zu diesem Thema viele Experimente mit lokalen Unternehmen durchgeführt wurden, die in diesem Bereich aktiv sind. «So haben wir zum Beispiel 200 Altfahrzeuge auf dem Autoschredder der Firma Thommen AG in Kaiseraugst geschreddert. Ausserdem haben wir 10 Tonnen Autoelektronik in der Aufbereitungsanlage der Firma Solenthaler Recycling AG in Gossau recycelt, mit Unterstützung der Dock Gruppe AG, die manuelle Entfrachtungen durchführt.»

Die Geräte wurden von den Entsorgungsunternehmen Haefeli-Brugger AG und Altola AG aus Garagen in der ganzen Schweiz für uns gesammelt. Ein weiteres wichtiges Experiment sei das Testen und die Zeitmessung für die Demontage von eingebetteter Elektronik aus Altfahrzeugen gewesen, und zwar in Zusammenarbeit mit 19 Vasso-Mitgliedern, also dem Verband der Autozerlegebetriebe. «In unserem Labor haben wir ebenfalls Hunderte von elektronischen Bauteilen zerlegt», fährt er fort. «Wir konnten auch von der Unterstützung des AGVS und der auto-schweiz profitieren, um zu untersuchen, was mit den ausgetauschten Geräten nach der Reparatur passiert.» Durch all diese Kooperationen hätten sie Unterstützung und Ratschläge von führenden Akteuren in diesem Bereich erhalten.

Sind die Autos gepresst und geschreddert, kann die KFZ-Elektronik nicht mehr wiedergewonnen werden. Bild: Getty

Hoffnung auf Fortsetzung der Zusammenarbeit

«Die Problematik des Autorecyclings ist in der Schweiz und in Europa sehr ähnlich, und unsere jeweiligen Fachkenntnisse ergänzen sich. Ich hoffe wirklich, dass diese Art der Zusammenarbeit auch in Zukunft fortgesetzt werden kann, denn sie ist für beide Seiten vorteilhaft.» Marmy sagt weiter, diese verschaffe ihnen Zugang zu erstklassigen Daten und Fachwissen zum Thema und biete gleichzeitig die Möglichkeit, «in Bereichen, in denen wir uns auszeichnen, sehr sinnvolle Beiträge zu leisten.» Für ihn eine Win-win-Situation: «Wir lernen alle, wir profitieren alle.»

Dazu gibt es auch handfeste Zahlen. Ein wichtiger Teil der Studie sei die Schätzung der Kosten für die vorgeschlagenen Massnahmen. «Eines unserer Hauptergebnisse ist, dass die geschätzten Nettokosten für den Ausbau und das separate Recycling aller in einem Auto eingebauten elektronischen Geräte bei etwa 190 Franken pro Altfahrzeug liegen würden.»

Gibt es weitere Projekte? Marmy antwortet: «Wir sind derzeit an einem europäischen Projekt namens FutuRaM beteiligt, in dem die zukünftige Produktion von Sekundärrohstoffen aus dem Autorecycling in Europa modelliert wird.»

Die Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen muss wirtschaftlich sinnvoll machbar sein. Bild: Getty