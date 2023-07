QUANTENTECHNOLOGIE Terra Quantum übernimmt Divis Die deutsche Divis Intelligent Solutions ist ein Pionier in Sachen Algorithmen für maschinelles Lernen. Mit der Übernahme stärkt die St.Galler Terra Quantum ihre Kompetenzen in Sachen künstliche Intelligenz.

Terra Quantum hat seinen Hauptsitz in St.Gallen. Bild: PD

Von der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz erhofft sich auch das Quantentechnologieunternehmen Terra Quantum Chancen. Denn diese benötigt viel Rechenleistung. Das Start-up mit Sitz in St.Gallen kombiniert herkömmliche Hochleistungschips mit den ersten Quantenrechnern und ermöglicht so hohe Rechenleistungen.

Um gerade im Bereich künstlicher Intelligenz einen Schritt vorwärtszukommen, übernimmt Terra Quantum nun die deutsche Divis Intelligent Solutions, wie es in einer Mitteilung heisst. Divis sei ein Pionier bei Algorithmen für maschinelles Lernen und Prozessoptimierung. Kunden der Divis stammen aus der Automobil-, Chemie-, Energie- und Konsumgüterbranche.

Ergänzung für maschinelles Lernen

«Nur mit der richtigen Kombination von klassischen Quantenalgorithmen kann das volle Potenzial von Quantencomputern ausgeschöpft werden», sagt Markus Pflitsch, Gründer und CEO von Terra Quantum. Mit der Übernahme werde die Algorithmus-Expertise von Terra Quantum nahtlos ergänzt. «Das Team von Divis verfügt weltweit über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Anwendung fortschrittlicher Algorithmen für maschinelles Lernen.»

Auch Divis-CEO Thomas Bäck freut sich laut der Mitteilung auf die Zusammenarbeit. «Wir können es kaum erwarten, unsere evolutionären Algorithmen auf den Quantenbereich auszuweiten», sagt er. Auch nach Abschluss der Übernahme werde Divis-Mitgründer Bäck seine Position als Geschäftsführer sowie seine Professur für Informatik an der Universität Leiden behalten.

Sicherheit und Satelliten

Die Terra Quantum wurde 2019 gegründet und gehört heute zu einem der führenden Unternehmen im Bereich der Quantentechnologie. Der hybride Ansatz des Unternehmens soll die Vorteile von Quantencomputern bereits für Kunden zugänglich machen, auch wenn noch keine echten Quantencomputer existieren. Die Quantentechnologie stellt aber nicht zuletzt Verschlüsselungsmethoden vor neue Herausforderungen. Deshalb ist die Cybersicherheit eines der Geschäftsfelder der Terra Quantum. Die leistungsfähigen hybriden Rechner und dafür geschriebene Software werden aber auch beispielsweise in der Logistik oder bei Satelliten eingesetzt.

Für Terra Quantum arbeiten heute über 150 Leute in der ganzen Welt. 2022 konnte das Unternehmen von Investoren 70 Millionen Franken sammeln. Die Finanzierungsrunde war eine der grössten in der Schweiz. Bereits diesen Februar schloss das Start-up erneut eine weitere erfolgreiche Finanzierungsrunde ab. Damals stieg die in Bahrain beheimatete Investcorp bei Terra Quantum ein.