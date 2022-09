Drei Ostschweizer Start-ups unter den Top 100 in der Schweiz

Helikopter-Einsatz 3666 PS knattern am Goldacher Himmel: Super-Puma fliegt Lüftungselemente auf das Dach der Kellenberger AG

Am Mittwoch bringt ein Super-Puma-Helikopter von Heliswiss die Teile der Lüftungsanlage aufs Dach der L. Kellenberger & Co. A. Der weltweit tätige Hersteller für Präzisionsschleifmaschinen legt seine drei Standorte in der Ostschweiz zusammen und bezieht dafür im Rietli in Goldach einen 105 auf 150 Meter grossen Neubau.