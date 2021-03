PHARMA Lockdowns verderben Vifor das erhoffte Wachstum Das St.Galler Unternehmen Vifor Pharma verzeichnete 2020 einen leichten Umsatzrückgang. Grund waren nicht zuletzt die weltweiten Lockdowns, während derer viele Arzttermine und Operationen verschoben wurden.

Die Verkäufe des Umsatzträgers Ferinject entwickelten sich 2020 unter den Erwartungen. Bild: PD

Angesichts der Umstände hätten die Mitarbeiter Phänomenales geleistet, sagte Collin Bond, Finanzchef der Vifor Pharma, an der Videokonferenz zum Jahresergebnis des Unternehmens. Dieses war auch für Vifor stark von der Pandemie geprägt. Anders als manche Unternehmen der Pharmabranche konnte Vifor aber kaum von der Pandemie profitieren.

Operationen verschoben

So erhoffte sich Vifor für die Infusionslösung Ferinject für Patienten mit Eisenmangel ein starkes Wachstum. Doch die positiven Resultate im ersten Quartal wurden im zweiten Quartal wieder rückgängig gemacht. «Während der Lockdowns in vielen Ländern verschoben viele Patienten ihre Termine, Infusionszentren waren zum Teil geschlossen und Operationen wurden verschoben», sagte Vifor-CEO Stefan Schulze an der Präsentation.

Nachdem die Verkäufe im Sommer wieder anzogen, gingen sie im vierten Quartal wieder leicht zurück, als viele Länder ihre Massnahmen wieder verschärften. Zu konstanten Wechselkursen wären die Verkäufe des wichtigen Umsatzträgers über Jahr so nur um 3 statt um die erhofften 20 Prozent gewachsen. Die Kursentwicklung des Frankens drückten den Umsatz mit Ferinject dann noch unter das Vorjahresergebnis von 561 Millionen Franken.

Ähnliche Effekte drückten auch den Umsatz mit dem Medikament Veltassa. Dieser ging 2020 um rund 11 Prozent auf 118 Millionen Franken zurück. Insgesamt ging der Nettoumsatz von Vifor um 1,1 Prozent auf 1705,6 Millionen Franken zurück. Ohne Wechselkurseffekte wäre der Umsatz um 3,7 Prozent gestiegen.

Gewinn steigt trotzdem

Während der Umsatz also eher stagnierte, konnte der Gewinn gesteigert werden. Das Ebitda betrug 576 Millionen Franken, 18,7 Prozent über dem Ergebnis von 2019. Einerseits habe man die Kosten im Griff, sagte Schulze. Andererseits hat sich das Medikamentenportfolio für Nierenleiden gut entwickelt.

Vifor steigert Gewinn trotz stagnierendem Umsatz In Millionen CHF 2019 2020 Veränerung % Nettoumsatz 1725 1705,6 -1.1 EBITDA 485 575,8 +18,7

Im laufenden Jahr rechnet Vifor wieder mit Wachstum. So erwartet das Unternehmen die Zulassung von Ferinject für China. Hoffnungen für die Zukunft machen auch Studien über die Anwendung von Ferinject bei Herzfehlerpatienten. Für weitere Medikamente laufen klinische Tests.

Zudem kündigte Vifor an, 2021 entweder über Lizenzverträge oder Akquisitionen die Produktpalette zu erweitern.