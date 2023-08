Personal Arbeitskräftemangel als Dauerbrenner In der schweizerischen Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie fehlt es an gut ausgebildeten Berufsleuten. Der Verband Swissmechanic und viele Unternehmen versuchen Gegensteuer zu geben.

Trotz Konjunkturabkühlung sind Arbeitskräfte weiterhin gesucht. Bild: Christian Beutler/Keystone

Ausbildung ist auch beim Verband Swissmechanic Schweiz mit Sitz in Weinfelden ein Dauerthema. Direktor Jürg Marti spricht trotz jüngster Stabilisierung der Produktionskapazitäten von «erheblichen Herausforderungen» für die Betriebe. Swissmechanic hat über 1200 mittelständische Mitgliedfirmen aus der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie.

In der jüngsten Juli-Umfrage bei 182 Mitgliedern nennen diese am häufigsten den Arbeitskräftemangel als Herausforderung. 54 Prozent der Firmen führen diesen ins Feld nach 51 Prozent in der April-Umfrage. Dahinter folgen Wechselkurs (37 Prozent), Stichwort Frankenstärke, und Auftragsmangel (36 Prozent).

Wie Swissmechanic schreibt, konnten drei Viertel jener Betriebe, die von Arbeitskräftemangel sprechen, im zweiten Quartal 2023 offene Stellen nicht besetzen. Am meisten mangelt es an Personal in technischen Berufen, vor allem an Mitarbeitenden mit Berufslehre nach der Sekundarschule.

2024 soll es etwas besser laufen

Swissmechanic kontert den Arbeitskräftemangel mit eigenem Engagement in der Grundbildung. Die über 1200 Mitgliedfirmen, die im Schnitt 55 Angestellte beschäftigen, bilden gegen­wärtig rund 6000 Lernende aus. Jürg Marti sagt: «Die regionale Verankerung unserer 13 Sektionen, die wiederum 14 eigene Ausbildungszentren für überbetriebliche Kurse betreiben, gehört zur grossen Stärke unseres Verbands.»

Die Umfrage hat weiter ergeben, dass mittlerweile 54 Prozent der antwortenden Swissmechanic-Mitgliedfirmen das Geschäftsklima als eher oder sehr ungünstig erachten. Im April waren es erst 40 Prozent. Vermeldet werden abnehmende Aufträge, Exporte, Umsätze und Margen. Der Personalaufbau hat sich fortgesetzt, aber mit nachlassendem Tempo.

Als positiv stuft Swissmechanic ein, dass die Neuausrichtung der Energie­versorgung nach dem Wegfall russischer Rohstofflieferungen «zügig vorankommt». Auch die globalen Lieferketten hätten sich normalisiert, und die Zeichen mehrten sich, dass der Inflationsdruck deutlich nachlasse.

Mit einer Rezession in der Branche rechnet das Forschungsinstitut BAK Economics nicht, aber mit einer verhaltenen Konjunktur. Leicht besser seien die Aussichten für 2024.