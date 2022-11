Onlineversicherer Internationalisierung: Helvetia lanciert Smile auch im Ausland Der Versicherer Helvetia lässt den Worten Taten folgen und rollt das Geschäftsmodell des Onlineversicherers Smile in Österreich aus. Mit grossen Ambitionen.

Logo der Helvetia am Hauptsitz in St.Gallen. Der Versicherer rollt die Onlinetochter Smile nun auch im Ausland aus. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY (1. Oktober 2019)

Im März 2022 hat es Helvetia-Chef Philipp Gmür angekündigt: Der führende Schweizer Onlineversicherer Smile soll auch im Ausland Fuss fassen. Wie geplant erfolgt nun der Start in Österreich, und 2023 will man Smile auch in Spanien lancieren. Weitere europäische Ländermärkte sollen schrittweise folgen.

Helvetia schreibt über den österreichischen Versicherungsmarkt, dieser ähnle jenem der Schweiz, sei allerdings digital noch wenig erschlossen, jedoch sehr online-affin. Ideale Voraussetzungen also, um dort relativ rasch zu wachsen. Ziel der Helvetia ist es denn auch, Smile bis Ende der laufenden Strategieperiode, die bis Ende 2025 dauert, als führenden Onlineversicherer in Österreich zu etablieren.

2021 verzeichnete Smile ein Prämienwachstum von 11,8 Prozent auf 111 Millionen Franken.