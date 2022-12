Onlinehandel Post will klimafreundlicher werden – und kauft deshalb Kickbag Das St.Galler Unternehmen Kickbag GmbH bietet wiederverwendbare Verpackungen an. Jetzt ist es unter das Dach der Post geschlüpft. Über den Kaufpreis und die Übernahmebedingungen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Bis zu 30-mal kann der Kickbag wiederverwendet werden. PD

Der Onlinehandel boomt. Immer häufiger bestellen die Menschen in der Schweiz ihre Ware online und lassen sie sich nach Hause liefern. Was bequem ist, bringt aber mehr Verpackungsmaterial mit sich, also Karton, Papier und Plastik, das in Recyclingstationen oder im Abfall landet. Mehrfach verwendbare Verpackungen sind deshalb gefragt.

Die Post wolle einen Beitrag zu nachhaltigeren Verpackungslösungen leisten, schreibt sie in einem Communiqué. Dazu laufen bereits verschiedene Projekte mit Mehrwegverpackungen. Genau in diesem Bereich bietet das St.Galler Unternehmen Kickbag GmbH eine Lösung. Schon seit der Gründung 2020 arbeitet Kickbag mit der Post zusammen.

Der sogenannte Kickbag ist eine wiederverwendbare Verpackungslösung für den Onlinehandel. Er ist eine verschliessbare Tasche und besteht aus recyceltem PET oder Kunststoff. Das Besondere am Versandbeutel ist, dass er bis zu 30-mal wiederverwendet werden kann. Mit dem wiederverwendbaren Beutel will die Post Onlinehändler unterstützen, ihren Versand nachhaltiger zu gestalten.