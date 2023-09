WELTAUSSTELLUNG Nüssli baut Pavillon für Kuwaitischen Auftritt in Osaka Der Thurgauer Event- und Baudienstleister Nüssli erhält den Zuschlag für den Bau des kuwaitischen Pavillons an der Expo 2025 in Osaka. Es ist bereits der zweite Pavillon, den Nüssli für den Golfstaat baut.

An der Vetragsunterzeichnung in Osaka nahmen neben den Nüssli-Vertretern Harald Dosch, Mark Breitenmoser und Yoichi Sashihara auch zahlreiche Vertreter Kuwaits und der Expo teil.

Am 13. April 2025 beginnt im japanischen Osaka die Weltausstellung unter dem Motto «Designing Future Society For Our Lives». Dort ist auch die Hüttwiler Nüssli präsent. Das Unternehmen hat den Zuschlag bekommen, an der Expo den Länderpavillon für Kuwait zu konstruieren. Der zuständige Generalkommissar des arabischen Staates, Salem Al-Watyan hat den entsprechenden Vertrag in Tokio unterschrieben. Es ist nicht der erste Pavillon, den Nüssli für Kuwait baut. Bereits der Auftritt an der Weltausstellung 2015 in Mailand wurde von den Thurgauern realisiert. Nüssli baut damit bis jetzt in Osaka drei Pavillons. Das Unternehmen hat bereits die Zuschläge für die Auftritte der Schweizer und Österreichs in Osaka erhalten.

Andy Böckli, CEO von Nüssli, freut sich laut der Mitteilung über den Auftrag. «Für das Gelingen des spektakulären kuwaitischen Pavillons können wir auf viel Know-How um Länderauftritte zurückgreifen.» Das Design des Pavillons wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt.