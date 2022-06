MUNDHYGIENE Liechtensteiner Bonyf will expandieren und verstärkt dafür die Führungsriege Mit dem Vertriebsspezialisten Ben Mettepenningen an Bord will das Unternehmen neue Märkte erschliessen.

Die liechtensteinisch-schweizerische Bonyf AG entwickelt und produziert Zahn- und Mundpflegeprodukte. fotolia

Mit Hauptsitz und Forschung in Vaduz und Produktion in Buchs entwickelt und produziert die Bonyf Zahn- und Mundpflegeprodukte. Und Gründer und CEO Jean-Pierre Bogaert will neue Märkte erobern. Im März ging die Bonyf an die Pariser Börse. Nach einem Kursanstieg nach dem Börsengang wird die Aktie nun zwar wieder zum Ausgangswert gehandelt. Für Bonyf habe der Schritt aber etwas gebracht, sagt Bogaert: «Wir haben an Bekanntheit gewonnen und neue Kontakte zu möglichen Kunden geknüpft.»

Zu den Produkten der Bony gehört unter anderem die Haftcreme Oliviafix. Hier ersetzt das liechtensteinisch-schweizerische Unternehmen Zutaten wie Mineralöl, Zink oder Konservierungsmittel mit Olivenöl. Damit oder der Bürstenlösung Periotabs ist man bereits beim französischen Detailhandelsriesen Carrefour vertreten. Auch in Belgien sei man nahe an einem Markteintritt, sagt Jean-Pierre Bogaert. Er hofft aber auch, im Schweizer Markt grosse Detailhändler als Partner zu gewinnen.

Erfahrener Vermarkter

Ben Mettepenningen soll die Expansion von Bonyf vorantreiben. Bild: PD

Beim Erschliessen neuer Märkte erhält Bonyf nun Unterstützung. Mit Ben Mettepenningen habe man eine erfahrene Persönlichkeit aus Marketing und Vertrieb zum International Business Manager ernannt. Mettepenningen hat unter anderem bei Sunstar, Dentaid, Nespresso oder Citibank tätig. Dabei hat er bereits verschiedene Mundpflegeprodukte auf den Markt gebracht. Laut einer Mitteilung sieht er Expansionspotenzial für Bonyf. Im Vordergrund stehe die Expansion in den Schlüsselmärkten Europa und USA, aber auch Südostasien. Die beiden Produkte Oliviafix Gold und Periotabs hätten gegenüber den Konkurrenzprodukten klare Vorteile, so Mettepenningen.