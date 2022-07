Mobilität Einstieg in Usbekistan: Der Ostschweizer Seilbahnbauer Bartholet errichtet eine Gondelbahn Im zentralasiatischen Usbekistan ist ein neues Resort samt Skigebiet im Bau. Um dieses zu erschliessen, erstellt der St.Galler Seilbahnbauer Bartholet eine Gondelbahn mit 8er-Kabinen.

Stand der Bauarbeiten im Juni 2022 am neuen Resort im usbekischen Nationalpark Zaamin. Bild: PD

Der Flumser Seilbahnbauer Bartholet errichtet erstmals eine Gondelbahn in Usbekistan. Diese ist für ein neues Resort und Skigebiet bestimmt, das im Nationalpark Zaamin in der Provinz Jizzax gebaut wird. Das Resort kommt auf einer Höhe von rund 2500 Metern über Meer zu stehen, und dank der Gondelbahn soll es für Einwohner und Touristinnen gut zugänglich sein.

Laut Bartholet wird in dem zentralasiatischen Land eine 8er-Gondelbahn errichtet, die stündlich bis zu 1200 Personen befördern kann. Vorgesehen ist, die Bahn am 1. April 2023 in Betrieb zu nehmen.

Bartholet mit rund 450 Mitarbeitenden ist seit Frühling 2022 Teil der Unternehmensgruppe HTI, zu der unter anderem auch der Südtiroler Seilbahnbauer Leitner gehört. Im Seilbahnbau ist die HTI-Gruppe die Nummer zwei hinter Weltmarktführer Doppelmayr-Garaventa.