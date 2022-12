METZGEREIEN Schmid-Bratwurst wird bald in Appenzell produziert Die Bratwurst der Metzgerei Schmid gilt bei vielen St.Gallerinnen und St.Gallern als Königin der Bratwürste. Ab Frühling 2023 wird sie von der Breitenmoser Fleischspezialitäten AG in Appenzell gewurstet. Diese übernimmt im Herbst 2024 auch das Schmid-Hauptgeschäft.

Das Hauptgeschäft der Metzgerei Schmid in St.Gallen wird 2024 von der Breitenmoser Appenzeller Fleischspezialitäten AG übernommen. Urs Bucher

In der Stadt St.Gallen hat sie Kultstatus. Trotzdem wird die Olma-Bratwurst der Metzgerei Schmid bald nicht mehr in St.Gallen hergestellt. Wie es in einer Mitteilung heisst, wird die Breitenmoser Appenzeller Fleischspezialitäten AG ab Frühling 2023 die Schinken- und Wurstprodukte der Metzgerei Schmid in der neuen Produktionsstätte in Appenzell Steinegg fertigen. Beide Unternehmen blieben aber selbstständig.

Breitenmoser übernimmt Rezept

Für die Kunden ändere sich zumindest vorläufig nichts, heisst es weiter. Die Spezialitäten, insbesondere die Bratwürste, würden wie gewohnt weiterhin im Detailhandel, über die Geschäfte der Metzgerei Schmid in St.Gallen und Wil sowie an Olma und Offa verkauft. Die St.Galler Bratwurst werde auch in Appenzell originalgetreu hergestellt. «Die beliebte Schmid Bratwurst bleibt die gewohnte Schmid Bratwurst, im Geschmack, Aussehen und in der Konsistenz, da sie weiterhin getreu nach alter Rezeptur hergestellt wird», sagt Barbara Ehrbar-Sutter, Geschäftsführerin von Breitenmoser, auf Anfrage. Auch Appenzell gehöre zur Region, in der die St.Galler Kalbsbratwurst hergestellt werden darf.

Auch in Appenzell soll die berühmte Bratwurst nach dem Originalrezept hergestellt werden. Mareycke Frehner

Ein Grund für die Übernahme sei die Inbetriebnahme einer neuen Produktionsstätte in Steinegg, sagt Ehrbar-Sutter weiter. Mit der Eröffnung im Frühling 2023 könne Breitenmoser grössere Mengen verarbeiten. Damit sei man auch in der Lage, die Wurst- und Schinkenproduktion von Schmid zu übernehmen. «Auf der anderen Seite ergibt sich dadurch für die Metzgerei Schmid eine Lösung für die in die Jahre gekommene Produktionsstätte.»

Bis im Herbst 2024 werde das Hauptgeschäft von Oscar Peter weitergeführt. Dann sei geplant, dass die Breitenmoser Appenzeller Fleischspezialitäten AG den Laden übernimmt. Die Verhandlungen darüber seien aber noch im Gange. Sollten sie erfolgreich sein, werde der Laden dann den Namen Breitenmoser übernehmen. Auch dabei gehe es aber nicht um eine Übernahme der Metzgerei Schmid AG. Die anderen Geschäfte der Metzgerei Schmid seien auch nicht betroffen, sagt Ehrbar-Sutter weiter.

Erste Metzgerin des Jahres

Barbara Ehrbar-Sutter hat die Metzgerei Breitenmoser 2007 übernommen. PD

Die Metzgerei Schmid hat in St.Gallen eine über 80-jährige Geschichte. Sie ist vor allem für ihre St.Galler Kalbsbratwurst bekannt. Die 1896 gegründete Breitenmoser Appenzeller Fleischspezialitäten AG wurde 2007 von Barbara Ehrbar-Sutter übernommen. Neben dem Produktionsbetrieb in Steinegg führt Breitenmoser vier Geschäfte in Appenzell, Gais, Teufen und Rorschacherberg und beschäftigt rund 70 Mitarbeitende.

Ehrbar-Sutter wurde letztes Jahr vom Fleischfachverband zur Metzgerin des Jahres gekürt. Sie ist die erste Frau, die damit geehrt wurde.