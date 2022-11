MEDIZIN Goldacher Labor Team W expandiert nach Zürich Die Goldacher Labor Team W AG führt Tests und Analysen für medizinische Praxen und Anbieter durch. Nun übernimmt sie ein Zürcher Labor, das auf Hämatologie und Gynäkologie spezialisiert ist.

Das Labor Team W in Goldach übernimmt das HTZZ in Zürich. Dieses ist auf Blutgerinnungsstörungen und Gynäkologie spezialisiert. Alessandro Della Bella/Keystone

Das Labor Team W expandiert nach Zürich. Wie es in einer Mitteilung heisst, übernimmt das Goldacher Unternehmen das Hämostase Thrombose Zentrum Zürich (HTZZ) mit seinem Speziallabor und Ambulatorium in zentraler Lage in Zürich. Mit der Akquisition verstärke das Labor Team ihre Marktpräsenz als viertgrösstes medizinisches Labor der Schweiz.

Alain Cahen ist Miteigentümer und CEO des Goldacher Labors. Bild: PD

Das HTZZ ergänze das diagnostische Angebot der Labor Team W AG optimal, teilt das Unternehmen weiter mit. Das HTZZ sei schweizweit führend in der Diagnostik und Behandlung von Blutgerinnungsstörungen. Durch den Zusammenschluss entstehe in der Schweiz ein neuer Leader in der Hämatologie, sagt Alain M. Cahen, CEO und Miteigentümer der Labor Team W AG, laut der Mitteilung. «Insbesondere im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe erweitert diese Übernahme unser Angebot.»

Laut der Mitteilung werde das HTZZ wie bisher weitergeführt. Der bisherige Direktor Peter Hellstern bleibe Geschäftsführer. «Wir freuen uns ausserordentlich, Teil des Labor Team W zu sein, das einen hervorragenden Ruf und eine langfristige Perspektive in der Schweizer Labormedizin hat.»

Die Labor Team W AG ist eines der führenden medizinischen Labors in der Schweiz mit Sitz in Goldach. Es wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt heute über 400 Mitarbeitende. Das Labor bietet schweizweit professionelle Dienstleistungen zur Prävention, Diagnose, Überwachung und Behandlung von Krankheiten.