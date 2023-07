Massenentlassung «Sofortiger Stellenabbau ist unumgänglich»: Flawiler Flawa Consumer GmbH entlässt 49 der 67 Mitarbeitenden Bei der in Existenznot geratenen Flawa Consumer GmbH geht der Grossteil der Arbeitsplätze verloren. Ein Konsultationsverfahren hat keine Rettung gebracht. Der Verlust der wichtigsten Kundin für die Watteprodukte wiege zu schwer. Mit Frischesohlen und Schuhkomponenten wollen Mitglieder der Geschäftsleitung den Betrieb auf kleiner Flamme weiterführen.

Bei der Flawa Consumer GmbH in Flawil werden 49 der 67 Angestellten entlassen. Bild: Benjamin Manser (27. 6. 2023)

Bis zu 56 der 67 Angestellten drohe die Entlassung. Das kündigte die Flawa Consumer GmbH, die in Flawil Watteprodukte herstellt, vor gut zwei Wochen an. Diese weil die damalige Muttergesellschaft und wichtigste Flawa-Kundin U.S. Cotton beschlossen hatte, die Watteherstellung samt der zugehörigen Produktionsanlagen in die USA zu verlagern.

Nun sind die Würfel gefallen. Wie Flawa Consumer mitteilt, werden 49 der 67 Stellen abgebaut. Das Unternehmen schreibt: «Eine sorgfältige Prüfung der aktuellen Situation hat ergeben, dass aufgrund des Wegfalls des Wattegeschäfts eine Neuausrichtung notwendig ist, um die Flawa Consumer GmbH auch in Zukunft wirtschaftlich sinnvoll zu betreiben.»

Zuvor hatte das Unternehmen der Belegschaft eine zweiwöchige Konsultationsfrist eingeräumt. Dazu war die Firma aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen im Falle einer Massenentlassung verpflichtet.

Unia-Gewerkschafter Lukas Auer zeigt sich aus Anfrage über das Vorpreschen der Firma mit einer Mitteilung, über die er nicht informiert war, überrascht. Er kündigt eine zeitnahe Stellungnahme der Unia an.

Flawa Consumer schreibt, für die betroffenen Mitarbeitenden würden «sozialverträgliche und faire Lösungen» erarbeitet. Es sei ein Sozialplan ausgearbeitet worden. Dazu gehöre auch Hilfe bei der Stellensuche.

Mit Frischesohlen in die Zukunft

Der Ausstieg der damaligen Muttergesellschaft U.S. Cotton als Kundin und ihr Entscheid, das Wattegeschäft nach Amerika zu verlagern, hat Flawa Consumer in Existenznot gebracht. Der Wegfall dieser Aufträge könne in naher Zukunft nicht durch neue Drittaufträge ersetzt werden. Als Folge werde über die Hälfte des Umsatzes wegfallen.

Während des Konsultationsverfahren seien Vorschläge der Mitarbeitenden eingereicht worden, wie Kündigungen vermeiden werden könnten. Diese Vorschläge seien von der Geschäftsleitung eingehend geprüft worden. Doch: «Auch unter Berücksichtigung der eingegangenen Vorschläge ist ein Stellenabbau unumgänglich», und zwar ein «sofortiger».

Um eine komplette Schliessung des Unternehmens zu vermeiden, haben Mitglieder der Geschäftsleitung Ende Juni 2023 über eine Holdinggesellschaft die Flawa Consumer GmbH aufgekauft. Die Holding ist neue Besitzerin der Flawa Consumer. Diese soll das verbleibende Geschäft mit Frischesohlen und nachhaltigen Schuhkomponenten in Flawil weiterführen. Mit dieser Neuausrichtung wolle man das Unternehmen «auch in Zukunft wirtschaftlich sinnvoll» betreiben.

Die Flawa Consumer GmbH war bisher auf die Produktion und den Vertrieb von Eigenmarken-Hygieneprodukten spezialisiert. 2020 hatte das Unternehmen während der Pandemie von der temporären Knappheit an Hygieneschutzmasken in der Schweiz profitiert und solche Masken millionenfach hergestellt.

Von der Flawa Consumer GmbH unabhängig operieren die beiden anderen Flawa-Gesellschaften. Die Flawa AG im gleichen Gebäude in Flawil hat seit 2018 einen neuartigen Erste-Hilfe-Koffer für Unternehmen entwickelt, den es seit 2020 auf dem Markt hat. Die Flawa Medical in St.Gallen ist der hiesige Ableger der deutschen Lohmann & Rauscher, die Medizinalprodukte herstellt und unter anderem Pflaster und Verbandsstoffe der Marke Flawa im Sortiment führt.